Il Grande Fratello VIP 5 non va in onda l’8 gennaio: niente doppio appuntamento

Settimana tranquilla per i vipponi quella che apre il nuovo anno. Dopo averci fatto compagnia con una non troppo esaltante puntata del GF VIP a Capodanno, il reality di Canale 5 torna oggi 4 gennaio, con una nuova puntata. Questa sera tra l’altro grande attesa per l’eliminazione di uno dei nuovi concorrenti che lasceranno la casa. Dicevamo che, eliminazione a parte, questa sarà comunque una settimana con meno tensioni per i nostri cari vipponi. Infatti questa settimana il Grande Fratello VIP 5 andrà in onda solo il lunedì. Salta la puntata del reality di Canale 5 prevista per l’8 gennaio 2021. Venerdì sera riposo per Alfonso Signorini e i concorrenti del reality di Canale 5. Venerdì sera infatti andrà in onda l’ultima puntata della fiction di Mediaset Fratelli Caputo che quindi raddoppia questa settimana, si va in onda per la Befana e poi l’8 gennaio.

Grande Fratello VIP 5: salta la puntata dell’8 gennaio 2021

Come da programmazione quindi, venerdì sera il GF VIP non andrà in onda. Questa dovrebbe essere la sola variazione nelle prossime settimane. Come saprete il reality di Canale 5, anche se i vipponi ancora non lo anno, andrà in onda per tutto il mese di febbraio. Stando alle ultime comunicazioni Mediaset, questa dovrebbe comunque essere l’unica settimana con un solo appuntamento anche se tutto potrebbe succedere!

Il Grande Fratello VIP 5 vs Il cantante mascherato

Nelle prossime settimane tra l’altro il Grande Fratello VIP 5 si prepara a una nuova sfida sia al lunedì sera ( con le fiction o film di Rai 1) e con Il Cantante mascherato. Proprio per sfidare Milly Carlucci, Mediaset ha deciso di mandare in onda per tutto febbraio, il reality condotto da Signorini.

Al momento Rai 1 ha sempre vinto senza troppe difficoltà, Milly porterà a casa ottimi numeri anche con la seconda edizione del reality mascherato? Vedremo!

Il GF VIP 5 ci aspetta questa sera e poi lunedì prossimo con nuove eliminazioni.