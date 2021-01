GF Vip 5, per Pierpaolo e Giulia Salemi confidenze, Pretelli: “Con te mi sento al sicuro”

Poche ore fa, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati andare ad una conversazione nella casa del Grande Fratello Vip 5. Pier e la bella Salemi sembrano essere sempre più affiatati, nonostante quello che è successo qualche giorno fa, con le urla fuori dalla casa che hanno destabilizzato l’ex velino.

I due hanno ripercorso i loro momenti nel reality show arrivando alla vicinanza che ha fatto sbocciare l’amore. E non sono mancate parole importanti! “Già da un po’ vedevo che mi guardavi con occhi diversi. Ero lusingata, mi piaceva questa cosa” ha detto l’influencer a Pierpaolo. Tra di loro tutto sembra essere cambiato in un giorno, proprio attraverso uno sguardo. Pretelli ha confessato di trovarsi particolarmente bene con Giulia e che quel qualcosa in più è iniziato prima di Natale.

GF Vip 5, come è iniziata tra Giulia Salemi e Pierpaolo: confidenze e confessioni

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno continuato a parlare del loro percorso al GF Vip 5 e lei ha spiegato che il sentimento era nato un po’ prima rispetto a lui. “Scherzando e ridendo te ne accorgi. Il fatto di piacermi io l’ho detto da subito” ha spiegato Pierpaolo che prima della vicinanza preferiva non esporsi troppo sul suo pensiero nei confronti della Salemi. Giulia cercava invece di autoconvincersi a non lasciarsi andare con il concorrente perché pensava fosse una mossa sbagliata dopo le parole che aveva detto prima di entrare al reality. Poi ha cambiato opinione e le cose sono chiaramente cambiate anche con Pierpaolo. Pretelli ammette che se Giulia non si sarebbe lasciata andare lui non avrebbe fatto nulla nonostante la chimica e l’attrazione. “Tu hai contribuito a rendermi più morbida, a lasciarmi andare. Mi imponevo, stavo obbligando me stessa a non provare emozioni e rimanere coerente” ha spiegato lei.

GF Vip 5, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: parole d’amore e affetto

“Sei arrivata in un momento in cui aveva bisogno dei tuoi modi di fare. Questo mi ha spinto. Il fatto di avere attenzioni verso di me, il fatto di sentirmi al sicuro. E’ una cosa bellissima che io difficilmente trovo. Sai quando abbracci una persona e ti senti al sicuro? E’ così” ha spiegato Pierpaolo Pretelli a Giulia Salemi. “Tu mi dai sicurezza” ha ammesso anche la bella concorrente del GF Vip 5.

Nella diretta di questa sera del GF VIP si parlerà certamente anche di tutto questo. Ci saranno delle rivelazioni scomode per la coppia? Appuntamento alle 21,30 per scoprirlo.