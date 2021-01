Urla fuori dalla casa: Pierpaolo in crisi, Giulia Salemi racconta la sua verità su “Alessio”

Si stanno vivendo momenti difficili nella casa del Grande Fratello VIP 5 per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Il motivo? Nuove urla fuori dalla casa che hanno mandato in crisi l’ex velino. Qualcuno infatti, poco prima di pranzo, con il megafono, ha urlato delle cose che riguardano Giulia. In particolare le persone arrivate fuori dalla casa del Grande Fratello VIP 5 ci hanno tenuto a far sapere a Pierpaolo che Giulia sarebbe fidanzata con tale Alessio. In realtà del flirt tra Alessio ( che sarebbe un calciatore) e la Salemi, si era già parlato anche sui siti di gossip mesi fa. La Salemi in un primo momento aveva detto di non conoscere nessun Alessio, poi rimettendo insieme i pezzi ha capito che forse ci si riferisce a una persona che avrebbe potuto vedere qualche mese fa…

Giulia Salemi fidanzata con Alessio? La notizia sconvolge Pierpaolo Pretelli

“Come tutti gli esseri umani io sono uscita con delle persone” ha detto Giulia Salemi continuando a dire che quello che è stato urlato fuori dalla casa non è vero. Tommaso ha spiegato a Giulia che doveva aspettarsi cose simili visto che ha deciso di farsi una nuova storia nella casa del GF sotto gli occhi di tutti. “Beato te che riesci a gestire il tuo cuore, io non sono fatta così” ha detto Giulia che però sembra essere molto preoccupata per quella che è stata la reazione del Pretelli.

Anche gli altri concorrenti hanno poi commentato la reazione di Pierpaolo: “Appena sente qualcosa, lui subito si preoccupa” ha detto Samantha. Per la Orlando, Cecilia e Samantha la persona che è arrivata fuori dalla casa a gridare è una fan della coppia “Gregorelli” che non si darebbe pace e arriverebbe a inventarsi di tutto.

Nel frattempo sui social non si parla d’altro: tutti vogliono sapere chi è questo Alessio. Ma di una cosa non si capacitano: la facilità con la quale Pierpaolo ha creduto a una persona che urla fuori dalla casa e non a Giulia, con la quale da un mesetto circa ha una frequentazione, se così possiamo chiamarla.

Altra domanda: ma se Giulia fosse fidanzata, si sarebbe davvero fatta una nuova storia in casa? Pier sottolinea che forse i messaggi possono essere un flirt…

Chi è Alessio il presunto fidanzato di Giulia Salemi?

Facendo una rapida ricerca sui Google, si può notare che le ultime news su Giulia e Alessio Romagnoli, non si perdono nel tempo, anzi. Risalgono al dicembre del 2020, per cui sono freschissime…