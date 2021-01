GF VIP 5, Vola un aereo per Carlotta: è Nello che le dichiara il suo amore

Carlotta dell’Isola non si è messa molto in evidenza in questo mese di permanenza nella casa del Grande Fratello VIP 5. Avendo visto Temptation Island pensavamo che avesse più grinta e invece spesso, per paura magari anche di essere attaccata, non si espone come dovrebbe. Negli ultimi giorni però parlando con Dayane Mello, le ha raccontato le sue sofferenze di ragazza che ha subito bullismo e di come Nello, il suo fidanzato, le sia stato sempre vicino anche in momenti molto molto complicati. Carlotta si chiese se davvero lei stia ricambiando tutto l’amore che Nello in quei momenti le ha dato, e anche se scherza spesso su matrimonio e anello, sa di avere al suo fianco una persona speciale. Oggi Nello, le ha voluto dimostrare tutto il suo amore, facendo un gesto importante. Le ha mandato un messaggio d’amore, con l’aereo volato sul cielo di Cinecittà! Il primo aereo per Carlotta che è stata subito chiamata in giardino dai ragazzi, per “ammirare” il dolcissimo gesto fatto dal suo fidanzato.

Arriva un aereo per Carlotta da parte di Nello: emozioni al GF VIP 5

“Carlotta ti amo sei la mia vita” è questo il dolcissimo messaggio che Nello, il fidanzato della concorrente del GF VIP 5 ha fatto arrivare sulla casa. Carlotta, richiamata in giardino da Giulia e Pierpaolo che erano fuori, era emozionatissima ma non ha avvistato subito l’aereo.

Poi felicissima dopo aver letto il messaggio è esplosa di felicità: “Amore mio ti amo, Nellino mio ti amo” ha esclamato contentissima per il gesto fatto dal suo fidanzato. Felicissime per lei anche tutte le donne della casa che l’hanno abbracciata e riempita di baci. “Ne avevo proprio bisogno ve lo giuro, pensavo fosse sparito. Grazie ti amo, te lo giuro” ha detto Carlotta tra le lacrime e i sorrisi.

“E’ il primo aereo di un fidanzato per la sua ragazza” ha fatto notare Dayane Mello con una punta di acidità riferita al fatto probabilmente, che il buon Giuliano, non lo ha fatto in 4 mesi per la sua Rosalinda. Ha fatto eco anche Pierpaolo: “Giuliano, il drone non basta, ci vuole un aereo”.