La Pupa e il Secchione 2021: fra Guidi e Stephanie è già amore? I primi eliminati sono

La Pupa e il Secchione è tonato in onda questa sera 21 gennaio 2021 con una scoppiettante seconda stagione che coinvolge i “viceversa”, ovvero coppie dai ruoli inversi: pupe ma anche pupi assieme a secchioni e secchione. Sebbene la novità abbia ringalluzzito il racconto del reality, fin da subito i riflettori sono tutti puntati per l’amorazzo che sarebbe scattato fra il bel secchione Guidi e l’altrettanto carina pupa Stephanie. Una affinità che i due non chiamano amore e che sta irrimediabilmente mandando su tutte le furie qualcuno…

Questo qualcuno altro non è che Miryea, ovvero la partner di reality del secchione Guidi; la biondina si è ritrovata in più di una occasione a dover redarguire il suo secchione chiedendogli di prestare più attenzione alla preparazione della sua pupa che alla ricerca di un feeling sentimentale con altre donne della villa.

La Pupa e il Secchione 2021: fra Guidi e Stephanie è già amore?

Il secchione Guidi (della coppia Guidi – Miryea) e la pupa Stephanie (della coppia Bartozzi – Stephanie) fanno ben poco per cercare di nascondere questa molto speciale complicità: già dalla seconda sera all’interno del reality, i due hanno fatto un bagno notturno in piscina insieme, si sono spesso appartati a parlare e la notte prima della manche eliminatoria i due hanno persino dormito nello stesso letto, fra palpeggiamenti e grattini.

La Pupa e il Secchione 2021: gli eliminati della prima puntata

Come tradizione vuole, anche nella prima puntata de La Pupa e il Secchione 2021 c’è stata una eliminazione. A lasciare subito il reality è stata una delle tre coppie “viceversa”, quella composta dalla secchiona Silvia Gandini e dal pupo Mattia Garufi. Vincitori assoluti di questa prima puntata in quanto primi in classifica, invece, proprio la coppia in crisi d’identità composta dal secchione Guidi e dalla pupa Miryea.

Fra le prove disputate dai concorrenti nel corso di questa prima puntata de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 abbiamo assistito a: la prova sexy car wash (di coppia), la prova interrogazione a scuola (per pupe e pupi), la prova spogliarello (per secchioni e secchione), la prova “interrogatorio” (per pupi e pupe) e la prova di riconoscimento (per secchioni e pupi).