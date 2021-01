Tommaso Zorzi ha qualcuno fuori dal GF Vip 5? Kevin parla a Live: baci e passione

Ieri sera, domenica 24 gennaio, è andata in onda in prima serata su Canale 5 una nuova puntata di Live – Non è la d’Urso. Nel corso della lunga puntata, Barbara ha parlato anche dei protagonisti del Grande Fratello Vip 5. Ci riferiamo ovviamente all’influencer Tommaso Zorzi. Il giovane concorrente del reality di Canale 5 in questi 4 mesi ha parlato della sua vita privata ma non ci sembra abbia mai citato una delle sue ultime conoscenze…E’ ormai partito il gossip secondo cui Tommaso Zorzi avrebbe un uomo fuori dalla casa più spiata d’Italia. A questo proposito è arrivato nello studio di Live Kevin che ha dichiarato di aver frequentato il noto influencer fino al suo ingresso al reality show di Mediaset. Kevin ha fatto delle rivelazioni su Tommaso e sul rapporto. Capiamone subito di più.

Live – Non è la d’Urso, Kevin su Tommaso Zorzi: “Inizialmente non mi piaceva, poi…”

Kevin, ai microfoni di Barbara d’Urso, ha raccontato di essere metà bulgaro e metà greco e di avere trent’anni. L’uomo muscoloso e tatuato è la persona che Tommaso Zorzi ha frequentato fino a qualche mese fa, prima di entrare al GF Vip 5? “Fidanzato è un parolone. Ci siamo conosciuti, ci siamo visti un paio di volte prima ancora che entrasse nella casa e poi non ci siamo più visti” ha spiegato a Live. Kevin aveva parlato già a Biccy del suo rapporto con Zorzi: “Avevo letto già qualche giorno prima una intervista che aveva fatto Luca Vismara che aveva dichiarato di aver frequentato Tommaso prima che entrasse nella casa”. Kevin ha chiarito che il gieffino frequentava invece lui. Taylor Mega ricorda, al contrario, la frequentazione con Luca e nello studio di Live qualcuno ha ipotizzato che Kevin sia in cerca di popolarità. L’uomo ha spiegato di aver conosciuto Tommy due settimane prima del GF: “L’ho conosciuto tramite una nostra amica in comune. Inizialmente non mi piaceva”. Kevin ha cambiato idea dopo il primo incontro e pare che anche Tommaso si sia dimostrato interessato a lui.

Kevin parla di Tommaso Zorzi: si sono baciati e non solo

Kevin e Zorzi si sono visti la sera dopo che hanno iniziato a scriversi. Hanno chiacchierato e si sono baciati. I due si sono visti anche la sera dopo, c’è stata pure una terza serata. Dopodiché sono stati insieme altre due volte prima dell’entrata di Tommaso al Grande Fratello. Kevin ha infine dichiarato di aver aver avuto un incontro passionale con l’influencer.

Vedremo Kevin in un possibile confronto con Tommaso magari questa sera al GF VIP 5? Negli ultimi giorni Zorzi è apparso parecchio sottotono, si dice che questa sera lascerà il GF . Potrebbe riprendersi incontrando questa sua “vecchia” conoscenza, anche se per pochi istanti?