Tommaso Zorzi e Stefania Orlando lasciano il GF VIP 5 lunedì? Diretta censurata

Nella casa del Grande Fratello VIP 5 da ore aleggia un mistero che riguarda la permanenza nella casa di due vipponi. Pare proprio che Tommaso Zorzi e Stefania Orlando abbiano deciso di lasciare il reality. Come saprete nelle ultime ore i concorrenti hanno avuto modo di sentire i loro parenti, visto che il gioco andrà avanti fino alla fine di febbraio e potrebbero aver preso delle decisioni insieme a loro. Simone ha detto di aver sentito Stefania e di averla incoraggiata a restare; la mamma di Tommaso Zorzi non è sembrata molto convinta di quello che è successo e sta succedendo, tanto da aver avuto anche uno screzio ( così si dice) con un autore. Tra l’altro in merito a Tommaso, c’è anche un giallo nel giallo, quello della frase che si è sentita ieri in casa quando probabilmente, gli autori stavano parlando tra di loro, e si è capito che non volevano che Zorzi fosse influenzato troppo dall’esterno. Si è sentito solo uno spezzone di discorso per cui trarre delle conclusioni, non è comunque la cosa migliore da fare.

Ma tornando alla decisione di Stefania e di Tommaso di lasciare la casa…Il Gf VIP sta cercando di censurare il più possibile i discorsi dei vipponi e, quando si parla della cosa, si cambia regia.

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando lasciano il GF VIP 5 lunedì?

Pochi minuti fa, dopo che giù Dayane e Samantha ne avevano parlato, anche Rosalinda ha chiesto a Stefania se lei sapesse che Tommaso ha intenzione di lasciare la casa del Grande Fratello nella puntata di lunedì sera. Stefania ha confermato aggiungendo anche un’altra cosa: “Non mi chiedere niente perchè io sono nella stessa situazione”. Queste le parole di Stefania che hanno lasciato basita Rosalinda. La siciliana si augura che lei e Tommaso restino ma intanto non sa che fuori dalla casa c’è una vippona che si prepara a entrare, sarebbe Alda d’Eusanio, pronta a dare nuova linfa al reality.

La regia censura, ma Rosalinda fa capire che Tommaso ha deciso di andare via lunedì.#tzvip pic.twitter.com/GSyVJQIwLq — A (@mynamesaurora) January 22, 2021

Mentre Rosalinda e Stefania ne parlavano, la regia ha cambiato subito inquadratura ma il video ha fatto in pochi minuti il giro del web diventando chiaramente virale, visto che si sta parlando di due protagonisti di questa edizione del reality e se davvero uscissero, la cosa sarebbe clamorosa.