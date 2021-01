Stefania Orlando e Tommaso si preparano ad abbandonare in anticipo il GF VIP 5: la data

Ormai è davvero difficile capire un po’ tutto: le strategie, gli sfoghi e anche le decisioni prese dalla produzione del Grande Fratello VIP 5 che ha prolungato il reality nuovamente. E non è vero che stiamo parlando di un solo giorno perchè la finale era prevista per il 26 febbraio 2021. Ma questi per noi sono dettagli, perchè alla fine, chi sarà rinchiuso da praticamente 5 mesi lì dentro, sono i concorrenti…E in queste settimane li abbiamo sentiti dire più volte di voler abbandonare ma poi non lo hanno fatto. Stefania Orlando e Tommaso Zorzi avevano ad esempio detto che sarebbero usciti nella puntata in onda ieri, il 25 gennaio quindi. Anche Andrea Zelletta aveva detto qualche settimana fa, quando la ragazza aveva urlato fuori dalla casa che se ne sarebbe andato immediatamente se il reality si fosse prolungato fino al 26 febbraio, e invece lo vediamo ancora lì.

Per cui le parole dei concorrenti al momento, lasciano davvero il tempo che trovano. Se è vero che sono visibilmente stanchi e provati, è anche vero che nessuno li tiene legati. Hanno avuto modo di parlare con i loro familiari e lo faranno anche nei prossimi giorni. Non ci è sembrato che tutta questa polemica che c’è fuori, si viva con gli stessi toni in casa. Stefania ad esempio in vari momenti della diretta, si è continuata a chiedere se abbandono è uguale a squalifica e quali saranno le conseguenze ( sia in termini di penali che di altro). Ma come si è visto con Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini dovrebbe essere chiaro: porta aperta per tutti dovrebbe voler dire nessuna conseguenza, e anche possibilità di andare in studio, non come successo a Flavia Vento, perchè il loro sarebbe un abbandono motivato.

In ogni caso, dopo la diretta di ieri, i vipponi hanno iniziato a ordire il loro piano e pare che Tommaso e Stefania siano pronti a lasciare la casa l’8 febbraio.

Stefania Orlando e Tommaso Zorzi pronti a lasciare il GF VIP 5?

La Orlando tra l’altro ha vissuto la scelta di Dayane Mello in quanto prima finalista, come la dimostrazione che il pubblico ha fatto la sua scelta e sapendo quindi che probabilmente non vincerà questa edizione del GF VIP. Vogliono quindi aspettare e capire, anche chi sarà il primo finalista uomo e arrivare alla data che era stata indicata all’inizio come finale, quella dell’8 febbraio.

Parlando con Maria Teresa e Stefania, Tommaso ha confidato che dalle parole di Francesco e sua madre ha capito cosa è meglio fare:

io l’8 me ne vado. Mi vivrei meglio anche queste due settimane. Anche mia mamma mi ha detto ‘esci quando vuoi’. Per me arrivato fino all’otto febbraio e arrivarci bene è una vincita. […] Non so cosa potrebbero avermi voluto dire Francy e mia madre, però sto riflettendo. Diciamo che per ripetermi che mi supporteranno se esco significa che sotto c’è dell’altro. Forse che fuori non sto andando bene? Magari altre cose? Adesso penso a vivermi bene i giorni che resto“.

Stefania si è detta pronta a varcare la porta rossa insieme a Tommaso: