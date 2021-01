Grande Fratello VIP 5: il reality finisce a marzo, concorrenti sotto shock

Sembra incredibile ma il Grande Fratello VIP 5 si è allungato ancora, e ancora, e ancora e ancora. La finale che inizialmente era prevista per i primi di dicembre 2020 si è protratta ai primi di febbraio 2021, poi Signorini promise che il reality sarebbe finito entro la fine del mese di febbraio 2021 e ora… un nuovo annuncio con un altro incredibile posticipo alla data della finale.

Tutto è avvenuto nel corso della puntata di lunedì 25 gennaio 2021 del programma di Canale Cinque. Fra un gossip e l’altro, Alfonso Signorini ha chiesto l’attenzione di tutti i vipponi per una comunicazione importante: rivelare la definitiva data di chiusura di questa quinta edizione di Grande Fratello VIP. Un annuncio che è stato preso dai concorrenti con eccitazione ma, al tempo stesso, anche con tanta ansia…

Grande Fratello VIP 5: il reality finisce a marzo

“Intanto vi dico che la finale non sarà a giugno. E questa è già una notizia, eh. Allora ragazzi, vi leggo il comunicato” – ha spiegato Alfonso Signorini ai vipponi in collegamento nella casa – “Come avrete capito questo Gieffe è davvero imprevedibile per tutti noi, anche per me. Questo nostro viaggio infinito è già nei Guinness della televisione. Stiamo vivendo una edizione speciale. Ora, per rendervi conto della cosa, oggi siamo alla 34esima puntata; una edizione normale di Isola, Grande Fratello o qualsiasi altro reality va dalle dieci alle dodici puntate! Una edizione speciale, dunque, che richiede una resistenza di tutti, voi per primi e noi per secondi. Ma noi siamo temprati perché è il nostro pubblico a chiedere tutto quello che stiamo vivendo…”. Grande Fratello VIP 5, Signorini conferma: finale a fine febbraio, vipponi sotto shock

Alfonso Signorini continua la lettura del comunicato: “Vi avevo anticipato che la nostra finale non sarebbe andata oltre al fine di febbraio. Bene, in quell’occasione ci sono andato vicinissimo! Finalmente posso comunicarvi la data ufficiale: Grande Fratello VIP 5 finirà… lunedì primo marzo!”.

A questa affermazione, i concorrenti sono rimasti tutti atterriti: la telecamera ha fatto una carrellata dei volti shockati di Tommaso Zorzi, Dayane Mello, Stefania Orlando e Adua Del Vesco che non hanno di certo bisogno di spiegazioni. Signorini ha provato a smuovere un po’ le acque chiedendo ai vipponi un commento alla notizia ma tutti, in evidente imbarazzo, hanno svicolato alla richiesta.

“Ma è uno scherzo?” ha chiesto poi Tommaso Zorzi, sperando in un sì. Gli fa il coro Stefania Orlando: “Primo marzo? Onestamente speravamo un po’ prima…”. Finita la puntata, molti si stanno chiedendo se ci sarà una nuova firma da apporre su un nuovo contratto e se dunque sarà possibile abbandonare il reality prima del suddetto primo marzo. Zorzi sarebbe già pronto a mollare il prossimo 8 febbraio. Accadrà davvero?