Grande Fratello VIP 5, Signorini conferma: finale a fine febbraio, vipponi sotto shock

La frittata è fatta. Il rumor che nei giorni scorsi circolava fra le stanze della casa del Grande Fratello VIP 5 è stato confermato dalla viva voce di Alfonso Signorini: la finale del reality di Canale Cinque è stata ulteriormente posticipava a fine febbraio 2021. Il pettegolezzo arrivato fra le quattro mura da una fan armata di megafono è stato l’inizio di un dramma che i vipponi si sono portati dentro fino alla puntata di questa sera, 18 gennaio 2021.

“Mi sento di leggermi un comunicato del Grande Fratello perché è giusto, perché vi vedo provati, giustamente dopo quattro mesi di programma…” – ha spiegato Alfonso Signorini in collegamento con la casa – “Quanti giorni sono, Tommy? 126? Stiamo parlando di più di quattro mesi di programma. Avete sentito delle notizie arrivate dall’esterno, so di date ipotetiche su finali, prolungamento… E so che vi state chiedendo qual è la verità e come mai non vi viene comunicata. È giusto e doveroso darvi notizie di prima mano sulla vostra sorte”.

Grande Fratello VIP 5, Signorini conferma: finale a fine febbraio

Alfonso Signorini prende il discorso alla larga: “Allora, per carità, il programma non finirà a luglio: non vogliamo mica trasformarvi in cavie da laboratorio! […] La finale è alle porte e vi dirò di più: dalla prossima settimana torneremo anche all’appuntamento del venerdì e sarà così fino alla fine del programma. Perché? Perché il programma ha tanto successo e vogliamo seguirvi da vicino fino alla fine…”.

Poi arriva il momento della verità: “Le luci della casa resteranno accede ancora per un po’… Questo significa che la finale non sarà più l’otto di febbraio ma sarà… come dire…. non molto tempo dopo. Per adesso, vi dò la mia parola, che la finale non sarà né ad aprile e né a marzo ma sarà entro la fine di febbraio. Non il 28 o il 27 febbraio ma vi daremo presto una data. Sicuramente vi aspetto tre settimane piene di programma. Quando sarà la finale nemmeno noi lo sappiamo esattamente…“.

Alle suddette affermazioni, il gruppo di vipponi è scoppiato in una risata di tensione. Tommaso Zorzi, invece, con le mani sul viso, è rimasto in evidente stato di shock; ma lo sconforto ha raggiunto poi gli altri concorrenti. Cosa succederà nei prossimi giorni? Qualcuno deciderà di abbandonare?