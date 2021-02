Anche Stefano Sala ricorda Lucas, il fratello di Dayane Mello

Non poteva mancare il messaggio di addio di Stefano Sala, l’ex compagno di Dayane Mello e padre della sua bambina Sofia. Tra i due i rapporti sono complicati ma in un giorno così drammatico, anche il pensiero di Stefano è andato a Lucas, il fratello della Mello che a quanto pare lui aveva conosciuto. Con un post sui social, senza tante parole, ma con una sola semplice frase, Sala ha voluto ricordare Lucas, tragicamente morto in un incidente stradale in Brasile. La notizia ieri ha sconvolto tutti. Dayane è stata chiamata fuori dalla casa per ricevere la notizia e avere anche modo di parlare con i suoi familiari e con le persone a lei care. Non deve esser stato sicuramente facile ma, vista l’impossibilità di andare in Brasile, la Mello ha deciso di restare nella casa e avere al suo fianco delle persone che hanno dimostrato grande umanità. La Mello ha anche detto ieri di aver sentito sua figlia e di averle detto dello zio che non c’era più. Ha poi aggiunto che le spiacerebbe uscire e farsi vedere così triste dalla bambina. Per il momento quindi, ha deciso di restare in casa.

Una scelta sulla quale Stefano Sala, il suo ex compagno, non ha nulla da dire, almeno via social. Ma ha un pensiero per Lucas, che purtroppo non c’è più.

Il messaggio di Stefano Sala per l’addio a Lucas

“Oggi sono in lutto, ho perso un amico” ha scritto Stefano Sala in una storia sui social. Un dolore sicuramente grande visto che a volare via è stato un giovane di soli 26 anni.