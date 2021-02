Per il Grande Fratello VIP 5 è davvero possibile una chiusura anticipata?

Da ieri mattina nella casa del Grande Fratello VIP 5 l’aria che tira è completamente diversa. E come potrebbe essere altrimenti dopo la devastante notizia ricevuta da Dayane Mello. La brasiliana ha infatti scoperto che suo fratello Lucas è morto, in un tragico incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto mentre era a bordo della sua auto. Gli autori hanno subito informato la Mello che ha deciso, dopo aver sentito anche i suoi familiari, di restare in casa. Andare in Brasile sarebbe complicatissimo, oltretutto dovrebbe poi rispettare una quarantena sia all’andata che al ritorno e stare da sola, in questo momento, non è quello che vuole. I concorrenti in casa hanno cercato di starle il più vicino possibile ma nessuno se la sente di andare avanti con il gioco. Anche oggi l’atmosfera che si respira in casa è la stessa di ieri, tanto che sui social si continua a chiedere che la produzione del reality e Mediaset prendano una decisione: quella di chiudere in anticipo il reality di Canale 5.

Farlo però, non è così semplice. E’ vero che le questioni umane, e la vita vera, vengono prima di tutto ma è anche vero che dietro a un programma del genere ci sono spazi pubblicitari venduti, c’è una strategia editoriale ben precisa, ci sono delle scelte e delle valutazioni fatte. Il Grande Fratello ha dato a Dayane la possibilità di uscire in qualsiasi momento dalla casa, lei però ha preferito rimanere e stando alle ultime notizie, domani la puntata del reality di Canale 5 dovrebbe andare regolarmente in onda, senza cambiamenti.

Il GF VIP 5 chiuderà prima?

Ma in casa c’è qualcosa di diverso e i concorrenti stanno valutando se continuare o meno, a prescindere da quelle che saranno le decisioni dall’esterno.

Nelle ultime ore i concorrenti del Grande Fratello VIP 5 hanno pensato di uscire dalla casa tutti insieme l’8 febbraio, come era previsto quindi fino a qualche tempo fa. La finale era stata annunciata per quel giorno infatti e molto vipponi ieri hanno suggerito di uscire tutti insieme lasciando la vittoria a Dayane Mello. Di fronte a un abbandono di massa, non si potrebbe fare nulla e forse sarebbe il solo modo per chiudere in anticipo il reality di Canale 5.