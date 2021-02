L’abbraccio virtuale degli ex concorrenti del GF VIP 5 per Dayane Mello: ondata d’affetto

Quando la vita vera prende il sopravvento ci si deve necessariamente dimenticare del gioco, delle dinamiche, delle strategie. E di fronte al dolore di Dayane Mello che ha perso il suo fratello più piccolo, un ragazzo di 27 anni, tutto passa in secondo piano. Gli scontri, le liti, le dinamiche. Ed è per questo che ieri la brasiliana ha ricevuto il grandissimo affetto di tutti i concorrenti della casa del Grande Fratello VIP 5 che con grandissima umanità e con grande rispetto hanno cercato di starle accanto. Non solo, la Mello ha ricevuto un grandissimo abbraccio virtuale da tutte le persone che seguono da casa il GF VIP 5 e dagli ex inquilini. Tutti gli ex concorrenti hanno speso ieri parole di affetto per Dayane dopo la drammatica notizia della morte di suo fratello. Messaggi che Dayane avrà modo di leggere una volta uscita dalla casa del GF VIP 5 e che di certo le riempiranno il cuore in un momento così difficile.

L’abbraccio virtuale degli ex concorrenti del GF VIP 5 a Dayane Mello

Mentre nella casa si sono vissute ore di grande dolore, fuori, molti ex concorrenti, hanno speso dolci parole per la Mello. “Sono vicino a Dayane e alla sua famiglia per il grave lutto subito. Volevo anche avvisarvi che la mia intervista prevista per oggi slitterà. Questo in rispetto di Dayane e di quello che è accaduto. In questi casi il rispetto e il silenzio verso il dolore altrui sono doverosi“ ha scritto Francesco Oppini sui social. Anche Enock si è fatto sentire per la sua ex coinquilina: “Sono vicino a Dayane e alla sua famiglia“. Una dolcissima foto con un abbraccio tra lei, Rosalinda e Dayane per Carlotta che ha salutato con questa immagine la sua amica brasiliana.

Cristiano Malgioglio che si è molto legato a Dayane, ha commentato: “Ti sono molto vicino amica bellissima. Il dolore della perdita di tuo fratello è un dolore in più che non meritavi, per tutto quello che hai passato. Ti abbraccio“. Grande dolore anche per Giacomo Urtis che oltre a essere un ex concorrente, è uno dei migliori amici di Dayane Mello: “Uniti da sempre, ma mai come in questo momento. Come se fossi lì con te mia piccola Day“.

Anche Elisabetta Gregoraci, che non è stata una delle migliori amiche di Dayane in casa, ha voluto starle comunque vicina: “Un abbraccio a Dayane per la perdita del suo caro fratello. Vicina a te e alla tua famiglia. […] Non riesco a dormire. Oggi è stata una giornata molto triste per quello che è successo a Dayane. Si pensa a tante cose e finisce così. Per me è stata una giornata difficile e lo è stato per tutti ovviamente. La vita è un dono, un regalo di Dio, è preziosa e va ricordata questa cosa. Detto questo non voglio angosciarvi, ma sono triste, mi scuso con voi“.

Tra gli altri messaggi anche quello di Guenda Goria: “Mi stringo in un fortissimo abbraccio a @dayanemelloreal 🙏🏻💖 Forza guerriera, a volte la vita ci mette di fronte a battaglie difficilissime e troppo dolorose ma tu hai la tempra per superarle 😘 con grande affetto 💙R. I. P“. Un dolce dedica anche da parte di Mario Ermito per Dayane Mello in questo giorno così drammatico.