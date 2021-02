Dayane Mello e i ragazzi in casa lanciano una lanterna per ricordare Lucas: strazio ed emozione (VIDEO)

Non era mai successo nella casa del Grande Fratello VIP 5 di vivere momenti così intensi come quelli che si stanno succedendo uno dietro l’altro in questa complicatissima giornata. Dopo la notizia della morte di Lucas, il fratello più piccolo di Dayane Mello, nella casa è calato un velo di forte tristezza. Tutti hanno provato a consolare Dayane, a starle vicino in questo complicato momento, visto che ha scelto di restare nella casa. Non è stato semplice e non lo sarà. I concorrenti del GF VIP 5 sono così scossi da aver anche pensato di uscire tutti, lunedì sera, abbandonando il gioco e lasciando la vittoria a Dayane Mello.

Questo pomeriggio i ragazzi hanno cercato di stare il più possibile vicino alla Mello e hanno anche avuto un pensiero per Lucas, pochi minuti fa. Hanno fatto volare in cielo una lanterna accesa, per ricordarlo insieme a Dayane che cerca di stare serena ma che è davvero molto provata. Questo pomeriggio la Mello ha potuto parlare nuovamente con i suoi familiari in Brasile e ha sentito anche Alfonso Signorini. Per il momento ha deciso di restare nella casa insieme ai suoi compagni che fanno il possibile per darle serenità.

Una lanterna vola sulla casa del GF VIP 5

Tutti i ragazzi si sono uniti intorno a Dayane Mello e insieme a lei hanno acceso la lanterna. La brasiliana commossa ha alzato la lanterna al cielo, salutando il suo adorato Lucas. nella casa del #gfvip hanno acceso una lanterna per ricordare Lucas, il fratello di Dayane Mello venuto a mancare poche ore fa. Un momento pieno di emozione e strazio, un dolore troppo grande. Addio Lucas💔#forzadayane pic.twitter.com/e8MvpZfYQt — Ultimenotizieflash (@Unf_Tweet) February 3, 2021

Un momento di strazio e pieno di emozioni anche per tutti gli altri ragazzi che non sono stati capaci di trattenere le lacrime. Troppo provati, dopo questa giornata così difficile.

Anche sui social è grandissimo l’affetto per Dayane e per tutta la sua famiglia, dall’Italia al Brasile, si cerca di stare vicini il più possibile a lei ma anche a chi sta affrontando lontano questo grandissimo dolore.