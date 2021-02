GF VIP 5 concorrenti pronti ad abbandonare il gioco dopo il lutto di Dayane Mello

Come potrete vedere sintonizzandovi sul canale 55 del digitale terrestre, al momento non è possibile sentire quello che sta succedendo nella casa del Grande Fratello VIP 5. I ragazzi infatti hanno deciso di prendere tutti insieme una decisione, per questo motivo la regia si è spostata in giardino, con una inquadratura ferma sulla piscina, dove non c’è nessuno. I concorrenti infatti, dopo quello che è successo a Dayane Mello stanno valutando de lasciare il gioco abbandonando tutti insieme. Potrebbe quindi arrivare nel giro di poche ore la decisione. Al momento chiaramente, essendo spettatori di un “vuoto” non possiamo dirvi altro, visto che la regia non sta facendo sentire quello che succede in casa. Mentre Maria Teresa stava dicendo che potrebbero prendere in considerazione questa ipotesi, la regia ha staccato.

Grande Fratello VIP 5: i concorrenti potrebbero lasciare?

Anche sui social molti spettatori del GF VIP 5 stanno scrivendo e commentando in questo senso. Il reality nasce con un spirito di gioco e divertimento e nella casa al momento non si respira questo clima visto che tutti sono molto addolorati per la perdita di Dayane Mello. I ragazzi non sanno davvero come comportarsi di fronte a quello che sta succedendo e pur cercando di restare vicini alla Mello, è complicato. Molti spettatori ricordano però che in primavera, quando fuori dalla casa scoppiò il covid 19, il gioco andò avanti lo stesso. E’ anche vero che tutti i parenti avevano rassicurato i concorrenti e che invece Adriana Volpe, sapendo della malattia di suo suocero, uscì dalla casa, abbandonando.

Stefania ricorda le parole di Dayane: “Fuori non avrei potuto abbracciare nessuno. Non voglio neppure andare da mia figlia per trasmetterle il mio dolore”. Si ragiona quindi sulla possibilità di restare in casa e stare vicini tutti a Dayane, nonostante le difficoltà del gioco che deve continuare. I concorrenti continuano a riflettere non sapendo quale decisione prendere.

Tutti si rendono conto che nei prossimi giorni sarà forse anche peggio perchè passando le ore, Dayane si renderà sempre più conto di quello che è successo.

Tutti insieme ricordano anche il video di Natale, il collegamento durante il quale avevano visto il giovanissimo fratello della Mello che è tragicamente morto in un incidente stradale questa notte.

Tommaso ha anche proposto di lasciare la vittoria di questa edizione a Dayane e uscire dalla casa lunedì sera, come previsto nella data della finale che doveva essere l’8 febbraio. “Ragazzi lunedì facciamo una bella finale e poi usciamo tutti. Facciamo questa finale lunedì e chi c’è c’è, niente eliminazioni e votazioni. La chiediamo, usciamo tutti basta. Facciamo tutti così, siamo tutti con te“ ha detto Samantha. Dayane ha commentato la proposta della coinquilina: “Dici? Sarebbe bello”.