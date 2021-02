Nella casa del GF VIP 5 tutti sotto shock per la morte del fratello di Dayane Mello

E’ un momento davvero difficile per tutti. Il dolore di Dayane Mello non può essere neppure spiegato ma la concorrente ha deciso di restare, almeno per il momento, nella casa del Grande Fratello VIP 5. Tutti i concorrenti sono stati informati dalla stessa Dayane della morte di suo fratello Lucas, e sono ancora sotto choc per la notizia. I ragazzi in casa stanno reagendo in modo diverso e stanno anche cercando di capire cosa fare per aiutare Dayane in questo momento così complicato. Samantha in lacrime in giardino, viene consolata da Maria Teresa Ruta che ricorda anche i suoi dolori e i lutti affrontati, pensando a quanto sta soffrendo in questo momento Dayane. La de Grenet pensa anche al dolore della famiglia della brasiliana, per la perdita di un figlio così giovane. Molto provato anche Tommaso Zorzi che più volte ha riflettuto sul fatto che Lucas, il fratello di Dayane morto tragicamente poche ore fa, aveva la sua stessa età.

Tutto il dolore dei concorrenti del GF VIP 5 per la morte di Lucas

Tutti sono davvero provati per quanto successo, anche Alda prova a spendere delle parole di incoraggiamento per i ragazzi. Stefania pensa a cosa poter dire e fare in questo momento così difficile. Dayane invece al momento non viene ripresa, è da sola con Rosalinda per cercare conforto in quella che è stata sin dall’inizio di questa avventura la sua grande amica.

Pierpaolo, Andrea Zenga e Andrea Zelletta in salotto, sono provati dalla notizia, tanto da non riuscire neppure a parlare. Un dolore davvero grande che ha sconvolto tutti. Tutti si chiedono anche che cosa potrebbe fare la Mello, visto che difficilmente, se anche uscisse, potrebbe andare in Brasile per raggiungere la sua famiglia. In casa si respira davvero un’area di grande dolore.

Tommaso ha deciso di preparare la lasagna, uno dei piatti preferiti di Dayane, così se vorrà mangiare qualcosa, avrà uno dei suoi piatti pronto!

Una grande ondata di affetto arriva anche dai social per Dayane, è stato lanciato anche l’hashtag #forzadayane.