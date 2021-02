Dayane Mello fuori dalla casa del GF Vip per la morte del fratello, poi la decisione (Foto)

Da pochi minuti Dayane Mello ha ricevuto la notizia della morte del fratello, Lucas, è stata chiamata fuori dalla casa del GF Vip cercando il modo migliore per darle la notizia. Ovviamente Dayane è straziata dal dolore e con lei anche gli altri protagonisti del reality, che non sanno cosa fare per aiutarla. Cosa farà adesso la modella brasiliana: lascerà la casa del Grande Fratello Vip? Il GF fa sapere: “Dayane Mello ha ricevuto la notizia del grave lutto che l’ha colpita e, per il momento, ha deciso di rientrare in Casa per ricevere l’abbraccio delle persone che le vogliono bene”. Infatti, appena tornata in casa dopo avere ricevuto la drammatica notizia della morte del fratello ha informato tutti dell’accaduto, in lacrime, distrutta, sconvolta. Il suo primo istinto è stato quello di tornare nella casa e parlare con le persone che negli ultimi mesi le sono state accanto, le uniche persone che ha visto. Ha pensato di lasciare la casa dopo il loro abbraccio, dopo le loro parole di conforto ma la prima a farla riflettere è stata Alda D’Eusanio.

LE AMICHE DEL GF VIP CONFORTANO DAYANE MELLO

Alda le ha subito consigliato di non lasciare la casa, di continuare perché è il modo per sentirsi protetta. Non può raggiungere suo fratello in Brasile, non avrebbe forse un’altra consolazione. Assurdo perché fuori c’è sua figlia ma Alda è sicura che il suo dolore, le sue lacrime, in questo momento farebbero solo male alla bambina.