Stefania Orlando via i sassolini dalle scarpe: il pesante attacco a Dayane Mello

Che peccato non aver visto la Stefania Orlando “rivista” nella puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda il 19 febbraio 2021, negli ultimi due mesi. UN po’ per ovvi motivi, legati anche a quello che è successo di recente a Dayane Mello, tutti i concorrenti si sono trattenuti ( tutti tranne lei a dire il vero che ne ha sempre dette e fatte di ogni senza mai limitarsi). Finalmente però ieri sera la Orlando, anche forse rendendosi conto che ormai la misura è colma e che manca pochissimo alla fine di questo gioco, si è tolta dei sassolini dalle scarpe, forse quasi dei macigni. Facendo un bilancio di questa edizione del GF VIP 5 una settimana fa, facevamo proprio notare come una Stefania Orlando di ottobre, di certo non avrebbe taciuto come ha fatto invece settimana scorsa, di fronte all’attacco di una Dayane Mello che le dava della vecchia con una carriera finita che aveva bisogno del GF VIP per rinascere, ecco. Comprensibile comprendere, come la stessa Stefania ha spiegato più volte successivamente, che ormai alle parole della Mello si dà il giusto peso, visto che lei è fatta così e ha bisogno di sparare a zero.

Ma nel corse della puntata di ieri, la Orlando ha voluto mettere qualche puntino sulle i.

Pur sapendo della grande forza di Dayane Mello con il suo carico di televoti dal Brasile, ormai palese a tutti, la Orlando si è espressa a televoto contro Giulia aperto, rischiando moltissimo. Ha sottolineato tutto il marcio che Dayane ha fatto ( e quando parliamo di marcio è bene ricordarlo, ci riferiamo sempre al gioco). “Dove si vede malizia è perchè alla base c’è malizia, lei pensa che gli altri facciano strategia perchè la prima a farla è lei. Ha un rapporto non di amicizia con Rosalinda, tra di loro non è mai esistita. Dayane vuole le cose, è un possesso per lei e così Rosalinda non può votare chi vuole e decidere con la sua testa. Dayane è una persona falsa, manipolatrice...” queste sono solo alcune delle cose che Stefania ha detto contro la Mello nella diretta del 19 febbraio 2021. Parole che, hanno messo d’accordo molti spettatori del GF VIP. Non esistono infatti solo i sostenitori della Mello, ce ne sono altrettanti in Italia che non tollerano i suoi gesti e le sue trovate.

A quanto pare il pubblico ha anche gradito questo faccia a faccia visto che con il 53 % dei voti Stefania si è salvata, mentre a lasciare la casa a dieci giorni dalla finale è stata Giulia Salemi.