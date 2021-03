Ad Amici 20 la squadra di Veronica e Pettinelli: solo tre allievi

Nel day time di Canale 5 di Amici 20 in onda oggi 16 marzo 2021, e poi anche in quello visto su Italia 1, abbiamo conosciuto i nomi degli allievi che faranno parte della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. I prof poi, parlando con i loro allievi di quello che sarà lo schema da seguire al serale, hanno anche mostrato quelle che saranno le altre due squadre, al momento non presentate in modo ufficiale. La squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini si compone di soli tre allievi, una cosa molto particolare visto che le altre due, sono invece composte da sette allievi.

Potrebbe essere un punto debole il fatto di avere un solo cantante e due ballerini in squadra? Probabilmente no visto che in fin dei conti le due insegnanti possono contare su tre allievi che hanno tutte le carte in regola per arrivare fino alla fine di questa edizione di Amici 20.

Amici 20 la squadra Peparini Pettinelli con tre soli allievi

Della squadra di Anna e Veronica fanno parte, come avrete capito, i loro tre allievi. Per il canto ci sarà Aka7even mentre per il ballo le due insegnanti puntano tutto su Samuele e Giulia. Come detto in precedenza, il fatto che siano solo tre non li mette in svantaggio, visto che sono tutti e tre molto forti. Questo sistema tra l’altro ci sembra abbastanza coerente anche con la scelta di portare tutti i propri allievi al serale. Visto che si credeva tanto in loro, si dovrà andare avanti con i propri “cavalli di razza” e non puntare su altri. Ed è quindi probabilmente anche per questo che Anna e Veronica sono sicurissime delle loro scelte.

Molto chiaramente dipenderà dai meccanismo di voto, dalle scelte del pubblico e dal televoto quindi, ma la sensazione è che i tre componenti di questa strada, possano fare un lungo percorso nel serale di Amici 20.

Qui la squadra di Celentano e Zerbi