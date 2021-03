Ad Amici 20 in 7 per la squadra di Celentano e Rudy: chi rischia di più

Si formano le squadre in vista del serale e nella puntata di Amici 20 in onda oggi 16 marzo 2021 è stata presentata al pubblico di Canale 5 la prima formazione! E’ la squadra capitata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Maria infatti aveva spiegato ai prof che dovevano scegliere come “accoppiarsi” in modo da formare poi insieme le squadre con i componenti sui quali puntare! E per intenti e obiettivi, Rudy e Alessandra hanno scelto di unirsi in questa squadra che vede sette allievi selezionati. Ma chi sono i cantanti e i ballerini che fanno parte di questa squadra al momento senza nome e colore?

Amici 20 al serale la prima squadra: sette i componenti

Saranno diciassette i ragazzi al serale ma come avrete capito, non c’è una divisione matematica ma di gusti e intenti. Per questo nella squadra capitanata da Rudy e Celentano ci sono tutti gli allievi del prof di canto e i due della maestra Alessandra.

Di questa squadra infatti fanno parte Deddy, Enula, Leonardo, Sangiovanni ed Esa per quello che riguarda il canto. Per il ballo abbiamo Serena e Tommaso, i due allievi della prof Celentano.

Maria ha spiegato che durante la prima puntata del serale saranno eliminati già due allievi, o forse tre ed è facile pensare che in questa squadra ci siano almeno 2 anelli deboli che potrebbero essere candidati all’uscita immediata. Certo molto dipenderà dal meccanismo, dal peso del televoto e dal resto. Ma è inutile negare che, anche Rudy lo sa benissimo, Deddy ed Esa rischiano moltissimo. Lo hanno dimostrato le classifiche, lo ha dimostrato il percorso nella scuola. Forse sono i due cantanti più deboli anche se le classifiche dicevano altro ( come ricorderete nella puntata di sabato Rudy ha chiesto se ci fossero due dei suoi nelle ultime due posizioni e ha scoperto che non era così). Ma se dovessimo scegliere tra i primi a rischio in questa squadra, faremmo proprio i loro nomi insieme a quello di Leonardo che non smuove forse, gli stessi ormoni di Deddy e non ha una storia nella scuola che ha sempre il suo perchè, dal punto di vista del televoto.

Per quanto riguarda invece i pezzi da 90 di questa squadra, sicuramente Enula e Sangiovanni sono due che si giocano persino la vittoria finale, per cui arriveranno quasi certamente fino alla fine.