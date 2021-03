Amici 20 Arisa e Lorella Cuccarini insieme: sette allievi in squadra

Saranno tre le squadre che si daranno battaglia nel serale di Amici 20. I prof del talent di Maria de Filippi si sono divisi e hanno scelto con chi “accoppiarsi” per formare la squadra migliore che potessero desiderare. Arisa e Lorella Cuccarini hanno scelto di stare insieme e guideranno un team composto da sette allievi. Sono tre i ballerini e 4 i cantanti. Sette come i membri della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano mentre invece, per la maestra Peparini e per Anna Pettinelli ci sono solo tre allievi in squadra.

Ma torniamo al team di Arisa e Lorella Cuccarini. La produzione ha fatto giustamente notare che i prof hanno voluto tutti i loro allievi al serale di Amici 20 e quindi per coerenza, ognuno di loro ha portato i suoi allievi in squadra.

Amici 20 verso il serale: la squadra di Lorella Cuccarini e Arisa

Per quanto riguarda il canto fanno parte di questa squadra Gaia, Tancredi, Raffaele e Ibla. Per il ballo invece fanno parte della squadra Rosa, Martina e Alessandro.

Come avrete visto nel day time di oggi, i prof Zerbi e Celentano hanno subito evidenziato quelli che sono i punti deboli della squadra. Tutte cose che dicono da tempo, nessuna novità! Ed è per questo che immaginiamo che al serale vedremo diverse sfide tra Rosa/Martina e Serena ( e non è detto che vinca sempre l’allieva della Celentano, soprattutto perchè il serale sarà in diretta e quindi ci sarà il televoto). Il più forte, senza ombra di dubbio, è Alessandro che potrebbe essere l’unico di questa squadra ad andare avanti fino in fondo e a giocarsi anche un posto per la finale.

Per quanto riguarda il canto è difficile, perchè gli allievi di Arisa non sono mai stati tra i favoriti del pubblico e neppure hanno spiccato nelle classifiche. Inoltre sia Gaia che Tancredi sono arrivati per ultimi ed è difficile che il pubblico li voti…Può succedere di tutto ma ci sentiamo di “salvare” Tancredi sicuramente. Ma è davvero difficile che uno di questi cantati possa ambire alla vittoria finale.

