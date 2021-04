Carolyn Smith condanna Martina di Amici 20: un samba da incubo

Che Martina sia una miracolata di questa edizione di Amici, lo ripetiamo da settimane. Che non si capisca come faccia a stare al serale e che sia persino arrivata alla prossima puntata del talent, senza mai rischiare di uscire, è un’altra grande incognita. E se finalmente a dare il suo parere ci pensa anche la regina del latino americano, Carolyn Smith, allora vuol dire che non stavamo sbagliando molto. Alessandra Celentano avrà anche i suoi modi rudi, a volte è fin troppo severa, non sempre vede il giusto potenziale ma su una cosa ha ragione: non si può illudere una ragazza così giovane che tra l’altro studia da una vita ( come è successo anche con Rosa che è sparita dai radar mentre per Tommaso è arrivata anche una borsa di studio). E mentre Lorella Cuccarini e i tre giudici, sono forse le uniche 4 persone a vedere in Italia del potenziale in Martina, anche Carolyn Smith, la persona forse maggiormente quotata per dire la sua su quello che ha visto sul palco di Amici 20, stronca la ballerina della squadra di Arisa e Cuccarini.

Questa mattina, a poche ore dalla puntata di Amici 20 andata in onda ieri, commenta via social quanto ha visto. Non fa nomi, ma è chiaro che si stesse riferendo al serale di Amici e all’esibizione di Martina chiamata a fare un guanto di sfida contro Serena. Alessandra Celentano sperava che si vedesse la differenza, anche con una ballerina come Serena che non ha mai fatto latino ma si sbagliava e la sua scelta ha fatto perdere anche la squadra. A quanto pare però c’è una persona che le dà ragione, si tratta di Carolyn Smith che sarà stata di certo molto fiera della sua ex allieva Francesca Tocca, che ha fatto sognare tutti con la sua esibizione, ma ha stroncato il resto.

Carolyn Smith scioccata dal Samba visto ad Amici

Vi proponiamo quindi il simpatico video dove Carolyn Smith racconta di aver avuto degli incubi a causa di quello che ha visto in tv, ma di stare bene anche dopo la seconda dose di vaccino!

Carolyn ha anche postato un commento sulla pagina Instagram del programma di Maria de Filippi. Ecco le sue parole sotto il post con la sfida tra Martina e Serena: