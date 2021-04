L’Isola dei famosi al giovedì si ma registrata

La scorsa settimana non è andata in onda al giovedì la puntata dell’Isola dei famosi 2021 per dare spazio al debutto di Supervivientes. Questa settimana invece, il reality di Canale 5 andrà in onda ma nello stesso giorno ci sarà anche il programma spagnolo, che ha la messa in onda sempre al giovedì. Come sarà possibile quindi, visto che i due reality condividono lo spazio della Palapa e delle prove? A quanto pare la puntata della nostra Isola dei famosi sarà registrata. Cosa cambia quindi per il televoto? E’ chiaro che se si andrà in onda con una puntata registrata, i voti validi saranno quelli raccolti fino al momento della registrazione.

L’Isola dei famosi 2021 in onda al giovedì sera ma in differita

Secondo quanto riferisce Tvblog, sarà Massimiliano Rosolino a dare lo stop al televoto. La cosa non è una novità, pensiamo ad esempio anche alle sfide viste ad Amici nel day time, con i vari conduttori che si sono susseguiti, che hanno aperto e chiuso il televoto, con risultati arrivati poi in un secondo momento. Lo stesso quindi farà Massimiliano Rosolino che, stando alle ultime indiscrezioni, nella puntata di giovedì pomeriggio probabilmente, darà lo stop al televoto. La puntata dell’Isola in onda giovedì sera, dovrebbe essere registrata un paio di ore prima rispetto alla messa in onda. Consideriamo che con la Spagna non abbiamo neppure ore di differenza, e che al momento viaggiamo sullo stesso fuso, e che il programma va in onda intorno alle 22, è facile pensare che si potrebbe iniziare intorno 17 circa con la registrazione ( ma anche prima visto che si potrebbe attendere comunque almeno un’ora di programma prima di conoscere l’esito del voto). Bisognerà poi capire cosa accadrà con le tre “amazzoni” visto che la Blasi aveva annunciato che nella puntata del giovedì una di loro sarebbe rientrata in gioco. Chi la sceglierà? Sarà aperto un televoto oggi sempre nel day time?

Tante domande che però portano a quella principale: ma non sarebbe stato meglio avere un solo appuntamento con l’Isola? Se pensiamo che ieri, nonostante fosse passata una settimana, la puntata è stata parecchio noiosa, possiamo anche immaginare che un solo appuntamento settimanale sarebbe bastato.