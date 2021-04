Tutti in lacrime per l’esibizione di Giulia con la piccola Olivia ad Amici 20

Una emozionatissima Veronica Peparini ha annunciato con queste parole l’esibizione di Giulia nel corso della serata del 17 aprile 2021, per la nuova puntata di Amici 20: “Sul palco ci sarà la parte migliore di me”. Una bella sorpresa per il pubblico del talent di Canale 5 che ha visto entrare in scena, insieme a Giulia, la piccola Olivia, la figlia di Veronica Peparini. Nella coreografia, si andava alla ricerca di quel bambino che c’è sempre nel nostro io e la piccola Olivia rappresentava proprio questa ricerca. La bambina è stata tra l’altro bravissima, nelle sue vene scorre già il sangue del talento di famiglia. E l’esibizione con Giulia ha commosso davvero tutti. Ancora prima di vedere arrivare la piccola Olivia in scena, Stefano de Martino si era emozionato già solo nel vedere Veronica in lacrime. E poi fiumi di lacrime anche per Stash, da poco diventato padre e altrettanto sensibile come Stefano di fronte a un momento simile. Emozionatissimo anche il principe Filiberto, che si è perso nel silenzio dopo l’esibizione delle due ballerine.

Occhi lucidi anche per Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, i due cattivoni di Amici 20.

Grandi emozioni per la piccola Olivia con Giulia ad Amici 20

Impossibile non vincere il punto con una esibizione così emozionante sulle note de L’anima vola. Stefano de Martino, dopo aver dato il punto a Giulia ha commentato: “Veronica non so come hai fatto, se ci fosse stato mio figlio sul palco avrei dovuto chiamare una ambulanza”.

La maestra di Amici 20 ha spiegato che non è stato affatto semplice e che è stata tesa per tutta la sera in attesa di questa esibizione che poi è arrivata! Ma può davvero dormire sonni tranquilli perchè la piccola Olivia è stata davvero meravigliosa. Riconoscimenti anche sui social, con il pubblico di Amici pazzo per la piccola ballerina.