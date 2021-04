Ad Amici 20 le pene d’amore di Samuele: ci pensa Veronica ad aiutarlo

Non sono state giornate facili quelle che Samuele ha vissuto di recente nella scuola di Amici 20. I ragazzi non lo dimentichiamo, sono lontani dalle loro famiglie ormai da ottobre e da quando è iniziato il serale possono sentire i loro cari ma con una frequenza minore rispetto a prima. Logico pensare che ci siano momenti di crisi, come quello che ha affrontato oggi Samuele, dopo una telefonata con la fidanzata. Il ballerino è andato nel pallone e ha pianto pensando di non riuscire più a lavorare per i suoi tormenti. Quando però è stato chiamato in sala prove da Veronica Peparini ha capito che forse la cosa migliore sarebbe stata quella di parlare con la sua Claudia. La prof ha anche spiegato a Samuele che è normale che una ragazza al di fuori del programma, possa essersi magari allontanata o possa avere dei dubbi su una relazione. Dubbi che la prof attribuisce alla distanza e al fatto che da mesi ormai, Samuele e la sua fidanzata non si vedono.

Veronica Peparini e le pene d’amore di Samuele ad Amici 20

Per rincuorare il ballerino però ha voluto essere lei in prima persona a parlare con Claudia anche per provare a spiegarle quello che Samuele vive nella scuola. Ed è stato un momento molto tenero quello che ha visto protagonisti il ballerino e la sua fidanzata. Sicuramente i due avranno modo di chiarirsi solo una volta finito il programma ma Veronica ha provato a rasserenare Samuele e a far capire a Claudia che forse prendere decisioni affrettate, non gioverebbe a nessuno! Meglio aspettare anche se non è facile…La prof tra l’altro ha anche ricordato alla ragazza quanto Samuele la ami, le ha ricordato della coreografia a lei dedicata…

Dopo la telefonata con la sua fidanzate e i consigli di Veronica, Samuele sembra aver ritrovato il sorriso ma anche l’ispirazione per poter dare il meglio nella puntata del serale che dovrebbe essere registrata domani sera e andare poi in onda sabato! Vi terremo aggiornati con tutte le ultime news anche in merito alla prossima puntata con il nome dell’eliminato.