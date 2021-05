La madre di Martina di Amici replica alle accuse della ballerina

Dopo l’intervista di Martina Miliddi a Verissimo, è la madre della ballerina che ha partecipato ad Amici a rispondere. La signora Rita Carracoi interviene tra le pagine della rivista DiPiù e la replica non è una ulteriore accusa. E’ dispiaciuta per le parole di sua figlia, sorpresa per alcune sue dichiarazioni ma ovviamente sa bene che tra lei e Martina c’è un rapporto difficile. L’ex alunna di Amici ha reso chiara la sua volontà, quella di non volere sua madre nella sua vita. Per lei è la sua insegnante di danza la sua famiglia, la persona che le ha fatto da madre e da padre. Forse tutti nasce dalla morte del padre di Martina Miliddi, a lui era legatissima, è per lui che continua a ballare. La sua morte è stata un colpo durissimo, come è facile immaginare, ma sua madre confida che lo è stato anche per lei.

LA MAMMA DI MARTINA MILIDDI RISPONDE ALLE PAROLE DELLA FIGLIA

“Il nostro rapporto è in silenzio, non è un argomento di cui parlo. Ad oggi non lo trovo un rapporto recuperabile, non vorrei facesse parte della mia vita. Sono successe tante cose che mi hanno portato a dire questo” ha spiegato la giovane ballerina a Verissimo evitando di entrare nei particolari ma aggiungendo che sua madre non sapeva del suo ingresso ad Amici, che al contrario di suo padre non l’ha mai sostenuta.

Del tutto diversa la versione della madre: “Io non capisco perché mia figlia parli così di me, ma non le do colpe. Quello che posso dire è che si devono vivere certi inferni per capire che cosa capita nel cuore di chi resta. Per Martina è stata certamente dura rimanere improvvisamente orfana di padre, ma lo è stato anche per me rimanere senza un marito”. Pensa che avranno modo di chiarirsi e conclude dicendo che ha seguito tutto il suo percorso ad Amici, che ha sofferto con lei per le critiche che riceveva, che conosce gli immensi sacrifici fatti da sua figlia.