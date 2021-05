Amici 20 svelati i finalisti: tre nomi più uno

E’ stata registrata oggi 6 maggio 2021 la penultima puntata di Amici 20. Grande attesa sui social quindi per le anticipazioni di questa semifinale e per tutti gli spoiler che rivelano quello che è accaduto durante la registrazione. Stando alle prime news circolate sui social, questo pomeriggio alcuni degli allievi rimasti in gioco avrebbero conosciuto il loro destino! Dopo la gara infatti sarebbero stati svelati i nomi dei finalisti di Amici 20.

Volete quindi scoprire chi ha staccato il biglietto per la finale di Amici 20 e si giocherà quindi la possibilità di alzare la coppia? Se non volete rovinarci la sorpresa e preferite attendere la puntata di sabato di Amici, per scoprire solo l’8 maggio 2021 chi sarà in finale, allora non continuate la lettura.

++++ Amici 20 spoiler finale ++++

Amici 20 anticipazioni: ecco chi sono i finalisti di questa edizione

Stando alle anticipazioni che circolano sui social, diffuse dai fan del programma che erano in studio questo pomeriggio, nella puntata di oggi non ci sarebbe stata nessuna eliminazione ma solo l’elezione dei primi tre finalisti. Alla fine della puntata poi, invece che scoprire il nome dell’eliminato, i ragazzi hanno scoperto il nome del quarto finalista.

Chi si è conquistato quindi il posto nella finalissima di Amici 20?

Stando alle ultimissime sul talent di Canale 5, i primi tre a conquistare il pass per la finale sono stati Giulia, Aka7ven e Sangiovanni. Ci sarà anche un quarto finalista che però sarà svelato solo da Maria de Filippi quando i ragazzi torneranno in casetta e quindi il nome difficilmente salterà fuori, essendo i ragazzi blindatissimi in casa.

Chi arriverà quindi in finale insieme ai due cantanti e alla ballerina Giulia? Lo scopriremo solo sabato sera. Sono rimasti in gara due cantanti, Tancredi e Deddy e due ballerini, Alessandro e Serena. Vi ricordiamo inoltre che la finale sarà l’unica puntata di Amici 20 ad andare in onda in diretta e ad avere quindi il televoto.

In attesa di scoprire chi vincerà Amici 20, vi lasciamo alla nostra analisi.