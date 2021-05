Amici 20 verso la finale: chi vincerà questa edizione?

Si procede a passi spediti verso il gran finale di Amici 20. Chi alzerà al cielo la coppa? Lo scopriremo tra due settimane ma in attesa di vedere la finalissima, l’unica puntata che andrà in onda in diretta, proviamo a capire chi potrebbe vincere questa edizione numero 20 del talent di Maria de Filippi. Dopo tanti anni, lo spettacolo è stato messo da parte, soprattutto nella fase del serale, e si è dato più spazio ai ragazzi. Inoltre in questa edizione, si è scelto di puntare sul percorso nella scuola degli allievi, in particolare molti ballerini, fino allo scorso anno, visto il livello, non avrebbero neppure potuto varcare la porta della sala danza. Una scelta che ha avvicinato moltissimo il pubblico perchè il cast di questa edizione era davvero potentissimo dal punto di vista televisivo. In un anno in cui Maria ben sapeva che avrebbe potuto fare poco e nulla nella fase serale, limitando al massimo gli interventi esterni e i contatti tra allievi e mondo fuori, le scelte sono state impeccabili. Inoltre i ballerini e i cantanti arrivati alla semifinale, chi più chi meno, meritano certamente il posto nella scuola e di aver fatto questo bellissimo viaggio pieno di soddisfazioni.

Torniamo quindi alla domanda di partenza: chi vincerà Amici 20?

Amici 20 verso la finale: chi vincerà?

Qualcuno ha pensato che Samuele fosse un allievo perfetto per la vittoria in questa edizione, non tendendo però conto che il ballerino ha avuto un percorso molto particolare, soprattutto da quando è in casetta, si è dato poco al pubblico. Inoltre è apparso spesso ripetitivo e anche poco voglioso di imparare cose diverse, tirando fuori un lato del suo carattere che il pubblico non ha apprezzato. In questa situazione ha fatto un balzo in avanti Alessandro che invece nel corso del tempo ha dimostrato grande versatilità e voglia di mettersi in gioco in qualsiasi coreografia, riuscendo quasi sempre in modo impeccabile. Bene anche Serena che però oltre a pagare l’ingresso successivo rispetto agli altri, si è mostrata poco in un primo momento, mentre avrebbe avuto un mondo da raccontare, sia con le parole che con la danza. Pochi dubbi quindi sul fatto che la favorita alla vittoria nel circuito danza, sia Giulia Stabile.

Giulia oltre ad avere un grandissimo talento ha conquistato davvero tutti con la sua timidezza e la sua risata. Con la sua voglia di fare, con le sue mille insicurezze e fragilità che poi scomparivano una volta arrivata sul palco, dove si è sempre esibita con quell’altra metà di Giulia, forte, sicura, coraggiosa. Nel suo percorso, almeno televisivamente parlando, ha influito anche la storia con Sangiovanni, questo è sicuro. Si sa che in un talent che è un po’ anche un reality, questi aspetti hanno un forte impatto. Ma fino a questo momento il pubblico a casa non ha mai votato e Giulia non ha mai rischiato di perdere, a dimostrazione della sua forza.

E a proposito di televoto e vittoria finale, non ci sentiamo di escludere che Giulia possa essere la vincitrice di questa edizione. Dopo Gaia nel canto, quest’anno potrebbe toccare a una ballerina e sarebbe davvero molto bello! Molto dipenderà dal meccanismo della finale che ci porta però a pensare che alla fine sarà una sfida tra Sangiovanni, Aka7ven e Giulia.

Tancredi e Deddy hanno due storie diverse nella scuola e anche due percorsi molto diversi. Deddy fino a un mesetto fa circa, era sempre imbronciato, pensava che tutti ce l’avessero con lui e non si rivedeva conosciuti i meriti. Dopo l’uscita di Rosa dalla casetta, si è riavvicinato ai suoi compagni che a quanto pare non l’avevano mai massacrato di critiche visto che poi è cambiato tutto…E il suo percorso è stato un crescendo. Purtroppo nella musica di voci come quelle di Deddy ce ne sono e anche troppe, per non parlare della grandissima somiglianza per stile e intenzioni con Ultimo. Un paragone che purtroppo si deve fare perchè alla fine dopo Amici, la musica cambia per tutti, e andare avanti in questa strada, non è facile per nessuno. Con un modo tutto suo di fare e di raccontare, Tancredi paga tantissimo il fatto di essere entrato qualche mese dopo rispetto agli altri compagni. Un peccato perchè non riusciamo a vedere grandi differenze tra lui e Sangiovanni. Il destino gioca anche in queste circostanze, ma il talento c’è tutto. A differenza di Deddy, amatissimo anche al televoto, per il cantante di Arisa non ci sono grosse possibilità da quel punto di vista.

Se escludiamo Giulia, il duello per la vittoria potrebbe vedere Aka7ven e Sangiovanni protagonisti. Disco di platino vs Disco d’oro, due cantanti amatissimi dal pubblico e Aka ha già dimostrato che al televoto va forte. Insomma una sfida all’ultimo voto e come detto in precedenza, molto dipenderà dal regolamento della serata finale.

Per quello che ci riguarda il podio quindi dovrebbe vedere Giulia, Aka e Sangiovanni.

Se dovessimo dare un podio di Unf, sarebbe per Giulia, Alessandro e Tancredi. E’ un podio che, oltre sul percorso artistico, si basa anche sull’educazione dimostrata dai ragazzi anche nella vita in casetta, nella vita della scuola. Perchè Amici oltre che un talent è anche una scuola. Non possiamo dimenticare quindi la poca attitudine al rispetto delle regole o le polemiche con le decisioni dei prof.