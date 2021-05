Awed è svenuto, è dimagrito troppo: la decisione dall’Isola dei famosi

L’Isola dei famosi sta diventando impossibile per alcuni naufraghi, anche Awed è svenuto, anche lui è dimagrito così tanto da rischiare per la sua salute. Lo youtuber non sta bene, sono intervenuti i medici per un controllo che ha portato a una decisione. Ogni naufrago reagisce in modo diverso con il poco cibo che riceve ma si attende un comunicato ufficiale per conoscere le nuove decisioni. A circa due mesi alla prima puntata dell’Isola dei famosi 2021 il pubblico inizia a preoccuparsi per la salute di alcuni dei partecipanti e tra questi ci sono sia Awed che Andrea Cerioli. Gilles Rocca è ormai fuori dal reality e mentre Ubaldo sembra si sia ritirato a causa dei denti la produzione ha dato ascolto al popolo del web.

AWED TROPPO MAGRO SULL’ISOLA DEI FAMOSI

E’ un gioco, è un reality ma il dimagrimento di Awed è preoccupante. Gli autori del programma presenti in Honduras hanno deciso che era arrivato il momento di allontanarlo dalla spiaggia, di sottoporlo ai dovuti controlli medici. Ad accertamenti terminati Awed è tornato dai suoi colleghi d’avventura e ha spiegato cosa hanno deciso per lui e immaginiamo anche per gli altri.

Sembra che da oggi in poi le porzioni di riso saranno per tutti più abbondanti e che per Awed ci siano integratori alimentari per riportare gli zuccheri e le proteine a valori accettabili. Awed non può dimagrire ulteriormente. Davvero assurdo che un gioco in tv diventi pericoloso per la salute, forse si sta esagerando. In passato anche le ricompense con il cibo non erano come quelle di questa edizione, destinate a chi guarda e non a chi mangia in un minuto.

“Fatelo mangiare è diventato irriconoscibile” è uno dei tanti post che si leggono sui social, messaggi rivolti alla produzione dell’Isola dei famosi, mai come quest’anno.