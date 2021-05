L’isola dei famosi 2021 perde un altro concorrente: un nuovo ritiro

Questa edizione dell’Isola dei famosi è nata davvero sotto una strana stella, forse sfortunata. Passerà alla storia come l’edizione con più concorrenti probabilmente ma anche come quella durante la quale si sono ritirate più persone. Le ultime news dall’Isola dei famosi 2021 infatti ci rivelano che oggi un altro concorrente avrebbe lasciato il reality ( la notizia dovrebbe essere confermata nella puntata di domani). Vi ricordiamo che l’Isola da questa settimana andrà in onda al venerdì sera e non sarà quindi registrata come accadeva fino a settimana scorsa, per la serata del giovedì .

Come potrete vedere dalla foto che apre questo nostro articolo, la comunicazione ufficiale sarà data nel day time dell’Isola di oggi. Ma le indiscrezioni sono già trapelate: ci sarebbe infatti un ritiro.

Isola dei famosi 2021 un nuovi ritiro

Secondo quanto riferisce Tvblog, il concorrente ritirato sarebbe Ubaldo Lanzo. Chi ha seguito le ultime puntate dell’Isola dei famosi 2021 sa bene che Ubaldo non ha grandi problemi causati dal cibo ma purtroppo, da quando è iniziato il reality ha avuto problemi legati ai denti. Il concorrente ( tra l’altro anche al televoto) ha perso infatti già tre denti e ha raccontato il fatto in modo scherzoso, senza però nascondere di stare male. Inutile dire che si può fare una cura con degli antidolorifici ma che questa non può durare in eterno e che forse arrivati a questo punto, ci sia bisogno di una operazione, e quindi del rientro in Italia. Il ritiro di Ubaldo arriverebbe dopo quello di Elisa Isoardi, di Paul Gascoigne, di Beppe Braida e di Brando Giorgi.

A questo punto non ci resta che aspettare il day time dell’Isola dei famosi di oggi, anche per capire se il televoto sarà annullato o meno.