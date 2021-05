L’Isola dei Famosi 2021: Akash Kumar fa una figuraccia in studio, ecco cos’è successo

A L’Isola dei Famosi 2021 hanno inaugurato un nuovo trend abbastanza incomprensibile: far fare delle prove in studio ai concorrenti già eliminati dal programma. A che pro, vi chiederete? La motivazione sarebbe aiutare i naufraghi che essendo allo stremo delle loro forze non possono sostenete troppe gare nel corso della lunga diretta. Insomma, dallo scorso venerdì, le prove ricompensa si fanno negli studi Mediaset lombardi e soprattutto in gran risparmio.

Nella scorsa puntata era andata bene a Elisa Isoardi e Drusilla Gucci che hanno dovuto sorreggere per due minuti scarsi un bastone di legno con due pesi attaccati all’estremità. Nella puntata del 10 maggio 2021, invece, ad esser coinvolto in queste prove a sorpresa è stato il modello Akash Kumar a cui è stato chiesto di restare attaccato ad una sbarra per due minuti senza mai toccare terra. Purtroppo per lui, la sfida non è andata proprio nel migliore dei modi…

L’Isola dei Famosi 2021: Akash Kumar fa una figuraccia in studio

Ad Akash Kumar era stato chiesto di partecipare a questa prova a sorpresa per poter regalare alle due naufraghe ospiti di Playa Esperanza un ricco bottino: un chilo di pasta secca. Incitato da Ilary Blasi e dalle due vip in collegamento dall’Honduras, il giovane si è tolto la maglietta come richiesto dalla conduttrice e si è attaccato alla pertica. Lì per lì, anche un po’ per ammazzare il tempo, il ragazzo ha accennato ad alcuni sollevamenti e sembrava molto sicuro di sé. Ma una incertezza per lui è stata fatale: il ragazzo ha perso il controllo della situazione ed ha toccato il pavimento a soli 40 secondi dalla fine.

Le speranzose Beatrice Marchetti e Francesca Lodo non riceveranno la loro ambita ricompensa e, a rimarcare la non riuscita del gioco, ci ha pensato lo stesso Akash Kumar che a caldo ha subito sentenziato “che figura di ***” non appena ha preso possesso del microfono.

Ilary che bacchetta Akash è la vita 😆 #Isola pic.twitter.com/bd16EOv9Vo— L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 10, 2021

L’Isola dei Famosi 2021: figuraccia anche per Roberto Cenci

Ma se la figuraccia di Akash Kumar è stata quella di non aver previsto che le mani sudate gli avrebbero fatto perdere la presa, una seconda figuraccia l’ha fatta la regia de L’Isola dei Famosi 2021: il suddetto momento clou della gara – la caduta del modello – non è stata ripresa in quanto in regia si stavano divertendo a fare carrellate sui volti di alcuni ospiti presenti in studio. Nel dettaglio, il fallimento di Akash non è andato in onda in quanto le telecamere di Roberto Cenci stavano inquadrando Giulia Salemi ed Elisa Isoardi.