L’Isola dei Famosi 2021: Akash Kumar smonta Tommaso Zorzi, che replica via Twitter

Dopo il grande esordio di lunedì scorso condito fra problemi tecnici, battutacce e infortuni, la seconda puntata de L’Isola dei Famosi 2021 ha avuto pochi guizzi. L’appuntamento del 18 marzo 2021 del programma condotto da Ilary Blasi è stato condito dall’arrivo di quattro nuovi naufraghi e da nuovi siparietti di gossip su cui il programma vuole evidentemente puntare per aumentare il chiacchiericcio attorno ai naufraghi in gara.

Su Vera Gemma si sta giocando nel tentativo di farla passare come la donna vogliosa, in cerca di giovani prede, a cui dare “la sua esperienza“. Akash Kumar, invece, sembra essere al centro di una sorta di diffidenza da parte degli opinionisti; una antipatia a pelle forse? In ogni caso, anche in questa seconda puntata il modello di origini indiane è stato protagonista di un nuovo silente attacco di Tommaso Zorzi…

L’Isola dei Famosi 2021: Akash Kumar smonta Tommaso Zorzi

Nel corso delle nomination in Palapa, Tommaso Zorzi interrompe il voto di Akash Kumar per chiedergli chiarimenti circa una questione già chiarita svariati anni fa, ovvero per quale motivo per alcuni anni ha usato dei nomi falsi (o degli pseudonimi) in altre esperienze televisive. La faccenda era già saltata fuori quando Akash Kumar aveva gareggiato a Ballando con le Stelle 2018 e giustamente glielo fa notare. L’Isola dei Famosi 2021: Roberto Ciufoli infortunato, fatale la prova immunità

Tommaso Zorzi rimane ammutolito – forse è ancora poco in grado di gestire i ritmi televisivi? – e Akash Kumar ne approfitta per sfogarsi: “Senti se vuoi fare la polemica come Selvaggia (Lucarelli, ndr.)… questa cosa l’abbiamo già fatta a Ballando con le Stelle. Non la voglio fare anche qua. Ti lascio cercare la risposta su Google. Io ho un nome ed è Akash Kumar. Dobbiamo davvero parlare di ‘ste robe da reality? Onestamente non c’ho voglia. Voglio farmi la mia isola…”.

E Akash aggiunge: “Hey, Tommy. Sei diventato un po’ troppo trash! Parl a vanvera… Di questa cosa ne ho già parlato in altro talent. E lo chiamo talent perché se lo chiamassi reality risulterebbe un po’ troppo trash. E poi, scusami Tommy, tu lo sai come mi chiamo. Ci conosciamo da un paio d’anni!“.

Irrompe Iva Zanicchi che si infila nella discussione: “Nomi falsi? Ma guarda, io non lo conoscevo nemmeno come Akash!”. Accortasi di aver detto qualcosa di poco gradito, in seguito la cantante fa una battuta con cui prova a smorzare un po’ i toni: “We, Akash… non ti aKasciare!“.

L’Isola dei Famosi 2021: Tommaso Zorzi e la replica a scoppio ritardato

L’infuencer Tommaso Zorzi ci ha messo circa tre ore / tre ore e mezza per cercare un commento sull’accaduto. A fine puntata, sul suo profilo Twitter, il milanese scrive: “La calma che mi sono imposto stasera è stata tanta” alludendo probabilmente allo scontro verbale avuto con Akash Kumar.

Per il momento, però, Akash 1 – Zorzi 0. E la partita è appena cominciata…