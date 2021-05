Temptation Island 2021 si parte: quando inizia? Dettagli e numero puntate

Quando inizia la nuova edizione di Temptation Island? E’ davvero tutto pronto: i promo in tv sono già iniziati e anche Mediaset sembra aver studiato la programmazione estiva di Canale 5. Da palinsesto infatti la prima puntata di Temptation Island 2021 andrà in onda il 27 giugno. Per la prima puntata si parte al mercoledì sera ( bisogna considerare che i palinsesti di Mediaset saranno influenzati nel mese di luglio dalla presenza degli Europei su Rai 1 per cui ci potrebbero poi essere anche delle variazioni). La prima puntata di Temptation Island 2021 andrà in onda quindi di mercoledì mentre poi si passerà al lunedì sera. Al momento le puntate previste per questa edizione di Temptation Island sono 5. Una edizione breve ma intensa che a quanto pare tra l’altro, dovrebbe anche essere l’unica. Non ci sono ancora conferme ma pare che questa edizione vedrà solo coppie non famose protagoniste. Al timone del programma ritroveremo ancora una volta Filippo Bisciglia pronto a incontrare le coppie nei villaggi e sul famoso tronco del falò.

Ci sembra di aver capito che le registrazioni non sono ancora iniziate. Il conduttore ha postato di recente alcune foto che lo ritraggono mentre fa il vaccino prontissimo quindi per iniziare questa nuova avventura in Sardegna, che tra l’altro è una delle prime regioni a tornare in zona gialla e questo permetterà forse ai protagonisti di Temptation Island di muoversi di più rispetto alla passata stagione anche se immaginiamo che si cercherà di preservare davvero tutti i protagonisti come è successo lo scorso anno a causa del covid 19. Un solo contagio in un villaggio infatti, potrebbe davvero cambiare le sorti del programma.

Temptation Island 2021 al via

Si sa quindi la data della prima puntata ma non si sa praticamente nulla sul cast di questa edizione. Come detto in precedenza, stando alle ultime indiscrezioni, i protagonisti di Temptation Island 2021 dovrebbero essere tutti personaggi non famosi, le coppie NIP che sono poi quelle a cui il pubblico si affeziona maggiormente per via del sano trash che riescono a regalare esponendosi molto nel corso del viaggio di sentimenti…

Immaginiamo che tra un paio di settimane arriveranno le prime anticipazioni e potremo magari raccontarvi anche qualcosa in più sulle coppie protagoniste di questa edizione del programma di Canale 5. Non ci resta che attendere! Vedremo che cosa succederà!