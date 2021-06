Melyza e Tim dopo 90 giorni per innamorarsi stanno ancora insieme? Distanza da incubo

Come avrete visto nell’ultima puntata di 90 giorni per innamorarsi-Lontano dagli Stati Uniti, Tim e Melyza hanno dovuto dirsi addio, almeno per il momento. Il giovane americano infatti non è riuscito a trovare un lavoro a Medellin e alla fine ha deciso di tornare a casa, visto che non si era ancora licenziato. Questo però ha provocato dei dubbi in Melyza che ha messo in discussione il piano iniziale del suo fidanzato: se aveva davvero intenzione di andare a vivere con lei per sempre in Colombia, perchè non aveva lasciato il lavoro che aveva? Una domanda alla quale Tim prima di partire non ha saputo dare una risposta. Ma l’uomo, nonostante tutti gli ostacoli che c’erano stati in questa relazione, ha comunque promesso a Melyza che sarebbe tornato, per restare. Anche la giovanissima colombiana, nonostante i tradimenti e i passi falsi alla fine si è riscoperta perdutamente innamorata del suo Tim… Che cosa è successo quindi alla coppia, con una pandemia di mezzo? I due stanno ancora insieme? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano dai social. A differenza di altri protagonisti del programma di TLC, Melyza e Tim non sono molto attivi sui social, hanno pochissimi fan su Instagram, a differenza di quanto accade ad altri protagonisti del noto programma americano, che piace in tutto il mondo, ma di recente hanno postato alcune immagini che ci permettono anche di capire che cosa è successo tra loro ( e tra l’altro ci sembra di aver capito che saranno nuovamente protagonisti dello show di TLC).

Tim e Melyza dopo 90 giorni per innamorarsi stanno ancora insieme?

A giudicare dalle foto postate sui social possiamo dire che Tim e Melyza stanno ancora insieme! I due quindi hanno superato persino questo ultimo anno caratterizzato dalla pandemia. Ci pare di capire che alla fine Tim sia andato a vivere in Colombia, probabilmente anche a causa del covid 19 ( e questo potrebbe esser raccontato in un’altra serie del programma). I media americani hanno parlato anche di una possibile gravidanza di Melyza che però non è stata confermata dalla diretta interessata. L’unica novità che possiamo segnalare è che Tim e Melyza si sono fidanzati: al dito della bella colombiana infatti brilla un anello molto molto importante e i due sembrano aver fatto anche alcuni scatti in occasione di quel giorno speciale.

In uno degli ultimi post di Tim su Instagram, dedicato proprio a Melyza che risale agli ultimi giorni di maggio, quindi molto recente, la ragazza ha risposto dicendo di amarlo. Questa coppia quindi ha resistito! I fan hanno notato che Tim ha preso ancora qualche chilo, a dimostrazione che forse è così felice da non pensare neppure alla forma e Melyza è più bella che mai.

Per scoprire altri dettagli sulla relazione non ci resta che aspettare una nuova stagione del programma di TLC che probabilmente ci mostrerà anche come hanno trascorso la quarantena i protagonisti del docu reality in onda in questi giorni in Italia su Real Time.