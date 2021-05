Jenny e Sumit di 90 giorni per innamorarsi nell’India travolta al covid: stanno ancora insieme?

Jenny e Sumit sono due dei protagonisti della seconda stagione di 90 giorni per innamorarsi-Lontano dagli Stati Uniti. Li abbiamo imparati a conoscere nelle puntate andate in onda in questi ultimi due mesi su Real Time. I due sono innamoratissimi come abbiamo visto anche nel racconto di tutti gli episodi del programma TLC ma c’è un grande problema. I genitori di Sumit non accettano la relazione perchè Jenny è troppo grande. La differenza di età non permette ai genitori di Sumit di accettare questa relazione e, come vedremo nell’ultimo episodio di questa stagione, il ragazzo indiano farà di tutto, arriverà persino a inginocchiarsi di fronte a sua madre. Jenny vedendo quelle scene strazianti, penserà di tornare negli Usa e di lasciare che il suo giovane fidanzato si rifaccia una vita senza di lei, pensando che l’amore possa non bastare in questi casi. Ma finirà davvero così?

Jenny e Sumit stanno ancora insieme dopo 90 giorni per innamorarsi?

Come testimoniano i social, Jenny e Sumit stanno ancora insieme! Sono entrambi in India e purtroppo anche loro hanno avuto il covid 19. Lo racconta Sumit che in diversi post ringrazia tutte le persone che hanno pregato per loro. Spiega che non si aspettavano di stare così male e che sarebbe durato così a lungo ma alla fine stanno bene. Non abbiamo ben capito se la coppia sia stata ricoverata in ospedale ma di certo al momento entrambi si trovano in casa, dove continuano a stare in quarantena in attesa di risultare negativi al covid 19. Nell’India travolta dal virus, l’amore di Jenny e Sumit sembra aver comunque resistito. Lo scorso anno i due avevano affrontato insieme il lockdown, chiusi in casa per oltre un mese; ma questa seconda ondata, travolgente per l’India, non ha risparmiato i due. Ricorderete che Sumit si era detto molto preoccupato, essendo lui diabetico e anche Jenny per via della sua età non aveva preso sottogamba la cosa, anzi. Ma purtroppo il virus si è diffuso in India in questi ultimi mesi in modo ingestibile e anche la coppia ne è rimasta coinvolta.

Non possiamo aggiungere altro se non fare un grande in bocca al lupo a entrambi. Jenny non posta quasi due mesi, immaginiamo quindi che le sue condizioni di salute siano davvero serie. Ci auguriamo che possano rimettersi del tutto il prima possibile!

