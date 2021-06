Al Grande Fratello VIP 6 anche Manuel Bortuzzo: una scelta che ci piace

Non sappiamo ancora se Manuel Bortuzzo entrerà davvero nella casa del Grande Fratello VIP 6 ma possiamo dire che questa idea è vincente. Non solo perchè Manuel in questi anni ha dimostrato di essere un ragazzo con tanto da dire e da raccontare, non solo perchè ha una storia di riscatto che potrebbe dare un messaggio importante a chi guarda da casa, ma perchè si potrebbe parlare in prima serata e nei vari salotti per settimane, di un tema importante come quello della disabilità. Certo nella casa del GF VIP ci sarebbero tutti gli agi del caso ma è anche vero che si potrebbe toccare con mano, per chi non ha un disabile in famiglia, che cosa significhi esserlo. Cosa significhi muoversi in una casa su una sedia a rotelle, e quanto poco si riflette sulle mille difficoltà che si incontrano. Allo stesso tempo si potrebbe sottolineare come un ragazzo, un giorno per caso, vede la sua vita cambiare improvvisamente ma non si abbatte, e riparte. I reality dovrebbero raccontarci belle storie, quelle che sono un po’ mancate ad esempio sull’Isola dei famosi quest’anno, e speriamo davvero che le anticipazioni di Dagospia possano trovare conferma.

Manuel Bortuzzo nella casa del Grande Fratello VIP 6?

Era stato tra l’altro lo stesso Manuel Bortuzzo a candidarsi, se così possiamo dire, alla prossima edizione del GF VIP 6. In una intervista per il Messaggero aveva detto:

Si potrebbe capire cosa vuol dire alzarsi, vestirsi, fare le cose minime. Non dobbiamo mica sempre suggerire la stretta al cuore. Bisognerebbe anche imparare a ridere dei nostri limiti. Noi lo facciamo, e questo in parte ci salva. La forza del Grande Fratello è proporre i personaggi nella propria quotidianità. Questo implica pregi e difetti, limiti e risorse

Manuel da qualche anno bazzica in tv, dopo che la sua storia ha commosso l’Italia intera. Ha raccontato anche in un libro, tutto quello che ha provato dopo aver perso l’uso delle gambe in seguito a una sparatoria ( venne ferito, dissero gli aggressori, in uno scambio di persona). Lo ha fatto in particolare su Rai 1 con Marco Liorni per Italia sì, e nella prossima stagione televisiva lo farà con Alfonso Signorini? Vedremo…