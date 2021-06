Temptation Island 2021 prima coppia: Claudia e Ste

Dovrebbe iniziare a fine mese la nona edizione di Temptation Island. Manca pochissimo, Filippo Bisciglia è pronto ad accomodarsi sull’ormai famosissimo tronco per regalarci grandi emozioni direttamente dall’Isola dell’amore! E ieri sera sembra essere andato in onda su Canale 5 uno dei primi promo ufficiali di Temptation Island 2021 ( promo che noi non abbiamo visto). Vi raccontiamo quello che si legge sui social, dove molti fan del programma hanno postato le foto di questo primo promo, che vedrebbe protagonista la prima coppia di questa edizione di Temptation Island. Promo però che non si trova al momento nè sul sito ufficiale di Mediaset nè su quello del programma prodotto dalla Fascino.

Ma ci fidiamo dei telespettatori che sembrano aver visto questo promo e preso appunti. La prima coppia di Temptation Island 2021 dovrebbe essere formata da Claudia e Ste due ragazzi molto giovani. Se non ci fosse stata la pandemia oggi i due sarebbero marito e moglie. Il matrimonio infatti era stato organizzato per il 20 agosto dello scorso anno ma alla fine è stato rimandato. E così non essendo sposati i due avrebbero deciso di partecipare al programma di Canale 5 per mettersi in gioco capire se è stato solo uno scherzo del destino, il fatto di dover rimandare le nozze, o se era scritto da qualche parte che le cose dovessero andare in questo modo.

Temptation Island 2021 anticipazioni: la prima coppia formata da Claudia e Ste

Sarebbe stata Claudia a scrivere, per fare il casting del programma. La ragazza infatti ha iniziato ad avere dei dubbi e vuole essere sicura che il matrimonio è il passo che vuole dopo un fidanzamento che dura da circa 4 anni e mezzo. L’ultimo anno infatti, non è andato come lei si immaginava e vuole quindi avere delle risposte.

A essere invece convintissimo del passo importante, quello del matrimonio, è Ste che non ha nessun dubbio. Accetta di partecipare al programma di Canale 5 perchè le vuole dare una ennesima dimostrazione dei sentimenti che prova per lei.

Ste e Claudia dovrebbero quindi essere una delle prime coppie ufficiali di questa edizione. Saranno sei le coppie che si metteranno in discussione sull’Isola dell’amore! Vedremo che cosa succederà.