Temptation Island 2021: Tommaso pazzo di gelosia per Valentina, sarà falò di confronto?

Anche questa estate torna su Canale Cinque il reality show sulla fedeltà coniugale, Temptation Island 2021. Filippo Bisciglia dalle chiare spiagge della Sardegna ha dato il via alla nuova edizione accogliendo nei due villaggi nuove sei coppie di fidanzati; fra loro, quella che ha fatto più discutere nel corso della prima puntata è senza dubbio quella composta da Tommaso e Valentina.

Lui ha appena 21 anni, lei ne ha quasi 40. Una donna e il suo toy boy in sostanza ma con la differenza che i ruoli sono invertiti: nella coppia è lui a voler comandare sul partner, imponendo alla sua fidanzata anche come vestire e cosa fare nel corso della giornata. Questo in quanto lui si auto – dichiara pazzo di gelosia per la sua compagna. E un giovane ragazzo con queste paturnie non poteva far altro che finire proprio a Temptation Island 2021 (su richiesta di Valentina).

Temptation Island 2021: Tommaso chiede a Valentina il falò di confronto?

La gelosia di Tommaso si è scatenata fin dai primi minuti di trasmissione dal momento che i due gruppi sono stati ufficialmente divisi. Il giovane 21enne, infatti, è stato subito attenzionato dalla produzione di Temptation Island 2021 con un filmato mostrato al Pinnettu: in questo video notiamo la fidanzata Valentina intenta a provare in camera sua un costume da bagno rosso; Tommaso inizia a farsi venire già i primi risentimenti in quanto il suddetto costume è un due pezzi (un bikini) e non un costume da bagno intero, che pare lui avesse espressamente consigliato di indossare.

Da questo semplice quanto banale gesto di Valentina, partono ad effetto domino una escalation di fastidi e malumori che Tommaso manifesterà con la visione dei successivi filmati. Ad esempio, si è lamentato del fatto che la sua fidanzata abbia scelto di truccarsi guardandosi allo specchio in un corridoio e non rinchiusa in bagno; si è innervosito anche quando la ragazza ha “osato” chiacchierare con gli altri tentatori e soprattutto quando – giocando in gruppo sul bagnasciuga – è salita a cavalcioni sulle spalle di un tentatore. Apriti cielo!

Al primo falò, Tommaso ha svelato di aver stretto un patto con Valentina in cui entrambi giuravano di non farsi toccare dai tentatori e di non esporre troppa “carne” per rispetto dell’amore che provano reciprocamente; un patto che, stando alle parole di Tommaso, non è stato rispettato da Valentina. Per questa ragione verrà subito invocato un falò di confronto? Stando alle video anticipazioni della seconda puntata, è molto probabile…