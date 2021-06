Valentina e Tommaso sono la seconda coppia di Temptation Island 2021: 19 anni di differenza

Manca ormai pochissimo alla partenza di Temptation Island 2021. La nuova edizione del programma di Canale 5, uno dei cavalli di battaglia dell’estate di Mediaset, dovrebbe prendere il via a fine mese. Ma in queste ore, sono state presentate con i primi promo video, le coppie che animeranno questa nuova edizione del reality targato Maria de Filippi. Dopo la prima coppia, quella formata da Claudia e Ste ( qui la scheda della coppia) è stata presentata anche la seconda coppia che parteciperà ufficialmente al programma. E’ formata da Valentina e Tommaso che decidono di mettersi in gioco per capire se il sentimento che provano può superare tutti gli ostacoli. I due sono affiatatissimi ma c’è un problema: non la differenza di età, visto che Valentina ha quasi 40 anni e Tommaso ne ha 21, per cui ci sono 19 anni di mezzo, ma la gelosia del ragazzo…

Dopo la pubblicazione dei primi promo, è iniziata la caccia social ai profili dei protagonisti di Temptation Island ma al momento, con i pochissimi indizi che si hanno, non è semplice scovare i profili su Instagram. Gli appassionati del programma sono giù a caccia dei cognomi, per il momento però, tutto tace.

Possiamo solo dirvi quello che i diretti interessati hanno raccontato nei famosi video dei presentazione.

Temptation Island 2021: Valentina e Tommaso sono la seconda coppia

Valentina e Tommaso stanno insieme da un anno e sette mesi, praticamente da quando il ragazzo è diventato maggiorenne! Valentina ha quasi 40 anni mentre Tommaso ne ha compiuti 21. Si dice “innamoratissimo” di Valentina e non ha nessun dubbio su questa relazione. “Ho finito la scuola da un anno perchè sono stato bocciato” racconta Tommaso nel video di presentazione. Parlano di perfezione: lei dice che la loro storia è un incastro perfetto, anche dal punto di vista passionale; Tommaso ne parla come di una bambola perfetta “ogni cosa come la volevo io“.

E’ stata Valentina a scrivere al programma e nel video di presentazione spiega: “In questa meravigliosa favola c’è un problema di gelosia patologica, io non posso fare nulla”.

“Io mi sono scelto una moglie, non una pischella per cui tu non p che hai 21 anni e ti devi divertire” ha detto Tommaso rispondendo alle “accuse” della sua fidanzata…E questo è solo l’inizio.