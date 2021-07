Crisi tra Martina Manoni e Davide Graceffa: spunta l’ex di lei, i due divorzieranno?

Tra le coppie protagoniste della settima edizione di Matrimonio a prima vista Italia, disponibile da luglio 2021 su Discovery Plus, c’è anche quella formata da Martina Manoni e Davide Graceffa . Tra i due sembrava esserci un buon feeling il giorno del matrimonio e anche durante la luna di miele, la bella hostess lombarda sembrava essersi sciolta. Ma in realtà Martina è l’opposto di Davide: il ragazzo ce la sta mettendo tutta, forse troppo ( come del resto avevano ipotizzato gli esperti, visto che per Davide c’è sempre qualcosa di positivo da vedere nel bicchiere strapieno, non mezzo pieno). Una positività che Martina non sta comprendendo e che la spaventa dopo i primi giorno insieme. Ma non solo. Sembra che tra i due ci sia qualcosa di non detto che Davide scoprirà non appena andrà a trovare Martina a casa sua. La neo sposa infatti gli dirà che pochi giorni prima del matrimonio a prima vista, il suo ex, le ha mandato un messaggio per chiederle di non sposarsi. Davide ovviamente vorrebbe avere delle spiegazioni per capire se Martina è libera da questo pensiero o se nel suo cuore prova ancora qualcosa per l’ex. Ma quando proverà a prendere questo discorso, Martina lo accuserà di essere una persona falsa.

Martina Manoni e Davide Graceffa divorzieranno o resteranno insieme?

Martina ha trovato Davide un po’ troppo “too much” come si dice tra i giovani. Le ha regalato dei fiori scrivendole un biglietto che lei non ha affatto apprezzato e ha alzato dei muri difficili da abbattere. Proprio per questo il Graceffa inizia a credere che il vero problema non sia il suo atteggiamento ma il fatto che Martina sia ancora legato al suo ex e che forse abbia persino usato il programma per farlo ingelosire, una considerazione che anche gli altri sposi, dopo aver ascoltato le parole di Davide, hanno fatto.

Al momento ci sono solo parte degli episodi di Matrimonio a Prima vista Italia 7 in piattaforma, per cui non sappiamo molto sul finale. Non sappiamo che cosa succederà il giorno della scelta. Ma se tra le altre coppie il feeling lascia pensare a un epilogo positivo, per Martina e Davide non sembrerebbe esserci futuro.