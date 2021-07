Martina Manoni e Davide Graceffa sposi felici di Matrimonio a prima vista: stanno ancora insieme?

Martina Manoni e Davide Graceffa sono la seconda coppia che si è unita in matrimonio nella nuova edizione di Matrimonio a Prima vista Italia targata Discovery. Il programma, che tanto piace al pubblico italiano, è già disponibile in streaming su Discovery Plus e ieri è andato in onda con la prima puntata in chiaro anche su tutti i canali Discovery. Abbiamo quindi iniziato a conoscere le tre coppie di questa settima edizione italiana di Matrimonio a Prima vista e, almeno a giudicare dai primi approcci, sembra proprio che i protagonisti del programma, abbiano gradito le scelte fatte dagli esperti. Martina, a detta delle amiche, si aspettava un omone palestrato, un ragazzo molto alto. La mamma invece era convinta che sua figlia avrebbe apprezzato lo sguardo dolce e puro di Davide e non ha sbagliato.

La giovanissima hostess infatti, ha subito sottolineato lo sguardo pulito del ragazzo che stava per diventare suo marito. Anche Davide è stato conquistato dal sorriso di Martina e dalla sua bellezza. Non ha avuto dubbi, almeno dal punto di vista fisico. Il feeling si è subito creato anche perchè Davide è davvero travolgente e con la sua solarità ha conquistato subito tutti.

Martina Manoni e Davide Graceffa stanno ancora insieme dopo Matrimonio a prima vista?

Come vi abbiamo già raccontato, al momento sul portale Discovery Plus, sono visibili solo i primi 4 episodi di questa nuova stagione di Matrimonio a prima vista per cui, per sapere che cosa succederà al momento della scelta, bisognerà aspettare almeno un altro mesetto. Difficile immaginare di poter scoprire prima quale sarò il gran finale per tutte le coppie protagoniste di questa edizione del programma.

Come vi abbiamo già detto nel corso della prima giornata, quella dedicata alle nozze, tra Davide e Martina c’è stato un ottimo feeling e i due sembrano essere felici dell’unione che gli esperti hanno fatto. Ma le altre edizioni del programma ci hanno insegnato che le prime impressioni non significano nulla e che spesso i nodi vengono al pettine solo dopo la convivenza. Martina dovrà imparare a convincere con le abitudini di Davide che per lungo tempo è stato il re della notte. Metterà al chiodo le scarpette da discoteca oppure no? E come decideranno di affrontare anche la distanza i due neo sposi, visto che vivono e lavorano in due regioni diverse?

Ve lo racconteremo successivamente, dopo aver visto le nuove puntate di Matrimonio a prima vista Italia che andranno poi in onda in chiaro tra la fine di agosto e i primi di settembre ( a meno che non ci siano cambiamenti dell’ultima ora).