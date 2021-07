Matrimonio a prima vista Italia stasera su tutti i canali Discovery: conosciamo le coppie, nomi e cognomi

Andrà in onda questa sera in contemporanea su tutti i canali di Discovery il primo episodio della nuova stagione di Matrimonio a Prima vista Italia ( la quarta prodotta appunto da Discovery ma la settima edizione in Italia). I più curiosi, i veri fan di Matrimonio a Prima vista Italia, hanno certamente già sottoscritto l’abbonamento a Discovery Plus per seguire la nuova stagione del programma, disponibile in piattaforma già dal 4 luglio. Oggi, a qualche giorno di distanza dall’arrivo on line del programma, si andrà in onda anche in chiaro, con la prima puntata di Matrimonio a Prima vista Italia ! E’ la seconda edizione in onda nel 2021, dopo quella trasmessa in primavera dalla rete ( mentre in autunno, nel 2020, avevamo visto la quinta edizione). Non c’è bisogno di spiegare il meccanismo: si parte con la formazione delle coppie che parteciperanno a questo esperimento e poi inizierà il loro viaggio. Dovranno conoscersi e capire se la scienza ha fatto il giusto “accoppiamento” se il matrimonio può continuare oppure no!

Vi presentiamo quindi le coppie di questa nuova edizione, con il debutto su Real Time il 22 luglio 2021.

Martina Manoni e Davide Graceffa prima coppia di Matrimonio a Prima vista Italia 7

Martina Manoni è la prima a presentarsi; la giovane protagonista di Matrimonio a Prima vista Italia ha 30 anni e viene da Gallarate dove lavora come assistente di volo. Purtroppo a causa della pandemia da Coronavirus ha perso il lavoro e questo l’ha spinta a rinchiudersi in se stessa. “Nell’ultimo anno mi sono dovuta fermare” ha detto la ragazza che però ha voluto riprendere in mano la sua vita. Ne parla proprio lei, raccontando quello che sta provando in questo periodo: “Faccio tanto la dura, quella che ha la faccia tosta, ma alla fine non è proprio così. Anche io ho le mie fragilità” ha detto Martina . La bella lombarda ha deciso di rimettersi in gioco affidandosi alla scienza per trovare l’uomo giusto da sposare.

Gli esperti pensano che la persona giusta per Martina sia Davide Graceffa, 31 enne di Lugo di Ravenna . Il ragazzo di giorno si occupa di amministrazione e finanza, mentre la notte lavora come pr nei locali. “Prima ho avuto due ragazze, poi diciamo che ne ho cambiate un po’. Però forse è anche il personaggio che mi sono creato io, da re della notte” ha raccontato Davide . Questo ultimo anno gli ha insegnato tante cose: vuole avere una famiglia, una persona che lo aspetta a casa dopo la fine della giornata di lavoro.

Jessica e Sergio protagonisti di Matrimonio a prima vista Italia 7

Nel corso della prima puntata di Matrimonio a prima vista Italia 7 conosceremo anche la seconda coppia formata dagli esperti. E’ composta da Jessica e Sergio. Per gli esperti del programma hanno una compatibilità dell’84%, resteranno sposati anche dopo la fine del programma? Jessica ha 32 anni e viene da Segrate dove lavora come imprenditrice. Quando non lavora pensa a quello che dovrà fare il giorno dopo, non la smette mai di macinare idee. Non è un caso se negli ultimi anni, pare almeno 9, Jessica non abbia avuto relazioni serie. Per lei il lavoro e la carriera sono sempre venuti al primo posto. Una delle sue massime è: “quando non lavoro progetto altro lavoro” . Tra le sue passioni ci sono anche i viaggi e si definisce una donna indipendente, autonoma e libera. Dopo tanti anni di “singlitudine” adesso Jessica cerca un uomo che condivida con lei passioni e non solo. Per gli esperti del programma l’uomo adatto a lei potrebbe essere proprio Sergio Capozzi: un uomo sicuro di sé, profondo, attento e dal carattere forte. Sergio ha 35 anni e ha trascorso la sua vita in giro per il mondo: prima Londra, poi gli Stati Uniti d’America fino allo Sri Lanka dove ha compreso, osservando da solo un bellissimo tramonto, che la “felicità è bella solo se condivisa”. Sembrano essere davvero fatti l’uno per l’altra. Funzioneranno?

Dalila Cantagallo e Manuel Felici protagonisti di Matrimonio a prima vista Italia 7

E anche in questa nuova edizione del programma c’è la coppia di Roma! La passata stagione ha portato bene ai due ragazzi romani che stanno ancora insieme, Martina e Francesco. Sarà di buon auspicio anche per Dalila e Manuel che sono i protagonisti di Matrimonio a Prima vista Italia 7? Gli esperti non hanno dubbi sul fatto che questa coppia, debba a tutti i costi funzionare. E infatti, secondo la scienza, la compatibilità tra Dalila e Manuel è del 91%. Resteranno marito e moglie dopo le nozze televisive? Manuel Felici ha 36 anni e vive a Roma dove lavora in una tabaccheria. Ha un bellissimo rapporto con la sua mamma e sembra essere un uomo molto elegante. Tutto è cambiato nella sua vita dopo un brutto incidente in moto: ha capito che vuole qualcosa di stabile, non solo divertimento e lavoro.

Per fare coppia con Manuel è stata scelta Dalila. Anche questa volta quindi, due ragazzi della stessa città. Dalila è romana, ha 35 anni e lavora come segretaria in una clinica veterinaria. E’ una donna molto forte, anche se è rimasta segnata dalla separazione dei genitori che l’hanno spinta a cambiare idea sugli uomini. “Ogni tanto ci si può impegnare un po’ di più, se non si vuole perdere qualcosa” ha detto la donna . Cerca una persona intraprendente che stia al suo fianco. Un uomo che la faccia sentire protetta. Sarà Manuel l’uomo giusto per questa bella romana?

Non perdete quindi questa sera la prima puntata di Matrimonio a Prima vista Italia 7 oggi 22 luglio 2021. E poi per i prossimi episodi, lo streaming in abbonamento su Discovery Plus.