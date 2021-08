Star in the star su Canale 5 il primo promo: come sarà lo show di Ilary Blasi

Sta per arrivare su Canale 5 un nuovo programma. Si chiama Star in the star e il promo è già passato in tv. Dove lo vedremo? In prima serata su Canale 5, appunto. Quando? Sicuramente a settembre con l’inizio della nuova stagione televisiva. Questo nuovo format di Mediaset vedrà protagonista di Ilary Blasi come conduttrice proprio dopo la sua ultima Isola dei famosi. Ma Ilary non sarà l’unica celebrità presente, anzi. Iniziamo con il dire che ci sarà una giuria, dieci concorrenti famosi e un direttore artistico decisamente noto. Insomma, le premesse per il successo ci sono tutte. Andiamo però a vedere come funziona Star in the star e il meccanismo di questo nuovo programma tv che per qualcuno, sembrerebbe essere molto simile a Il cantante mascherato andato in onda su Rai 1 con Milly Carlucci. Ed effettivamente, qualche somiglianza sembrerebbe esserci!

Star in the star da settembre su Canale 5: come funziona il nuovo programma tv con Ilary Blasi

Come già il titolo sembra suggerire, in questo nuovo show di Canale 5 i dieci personaggi protagonisti sono tutti famosi e hanno tutti bellissime voci. I concorrenti dovranno interpretare delle esibizioni di altri grandissimi artisti e colleghi ma senza svelare chi sono. Dunque canteranno ma il pubblico non capirà di chi si tratterà, al massimo potrà tirare ad indovinare. Chiaro che, detta così, Star in the star ricorda veramente tantissimo Il cantante mascherato di Milly Carlucci sulla rete rivale di Rai 1. Francamente pure un po’ Tale e quale show. Proprio per questo motivo, ancor prima di essere messo in onda, questo programma ha già subito parecchie critiche sul web e sui social. Ma i telespettatori potrebbero comunque rimanere sorpresi da questo nuovo show. Bisognerà attendere settembre per capire se gli affezionati alla prima serata e alla Blasi promuoveranno Star in the star oppure no. Meglio dare una chance in ogni caso.

Arriva Star in the star su Canale 5 e spuntano già i primi nomi di chi vedremo in questo nuovo programma tv

Come anticipato, Ilary Blasi non sarà la sola nota in Star in the star. Partiamo dal direttore artistico che sarà Luca Tommassini. Per la giuria alcuni nomi sono dati quasi per certi. Potremmo vedere infatti Marcella Bella e Andrea Pucci. Ci sarebbe poi un terzo componente della giuria e in ballo ci sarebbe l’attore Claudio Amendola. Incerto ancora un possibile futuro di Nicola Savino all’interno del format. Per quanto riguarda i concorrenti, visto che le identità non potranno essere svelate, abbiamo poco da dirvi. Da settembre però potremmo rivelare qualcosa in più, soprattutto dopo la messa in onda e le prime esibizioni. Continuate a seguirci.