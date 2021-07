Palinsesti Mediaset autunno 2021: tutti i titoli di Canale 5 per la prima serata

Giornata ricca di notizie quella di ieri per Mediaset con la presentazione dei palinsesti per la prossima stagione televisiva. Si parte con l’autunno 2021 ma anche con una grande notizia che riguarda lo sport: Mediaset ha acquistato i diritti della coppa Italia per la prossima stagione ( o meglio per il triennio 2021-2024), per cui anche il palinsesto di Canale 5, che era stato ben studiato, potrebbe comunque subire delle variazioni, visto che le gare più importanti quasi certamente saranno trasmesse sulla rete ammiraglia.

Scopriamo quindi cosa vedremo da settembre nella prima serata di Canale 5.

Palinsesti Mediaset autunno 2021: la prima serata di Canale 5

Come già annunciato, la prossima stagione di Canale 5 avrà dei grandi cambiamenti. Tra questi il ridimensionamento dei programmi di Barbara d’Urso che non tornerà nè con Domenica Live, nè con Live non è la d’Urso per quanto riguarda la prima serata. Per la domenica sera, come ha spiegato Piersilvio Berlusconi, si cerca un programma che sia di “intrattenimento classico” e da settembre si parte con Scherzi a Parte affidato a Enrico Papi. Sempre in autunno arriverà una una nuova stagione di All Together Now con Michelle Hunziker (che nel 2022 avrà il suo one woman show del venerdì che potrebbe essere il miglior modo per essere valorizzata come merita) con la giuria confermata. Prima di Natale andrà in onda la versione dedicata ai bambini del programma.

Il lunedì sarà ancora una volta il giorno di Grande Fratello Vip, con Alfonso Signorini e le opinioniste ufficializzate Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Partirà con 13 puntate e 8 raddoppi, ma è molto probabile che si allunghi (qualora andasse bene). Sesta edizione per il reality e terza consecutiva per Signorini, nonostante le critiche arrivate da più parti.

Il attesa di conoscere il calendario della Coppa Italia, con le partite che andranno in onda quasi certamente anche su Italia 1, il martedì sarà occupato dalla Champions League, che si alternerà probabilmente con degli speciali di Caduta Libera e dei film di “alta qualità”.

Si fa sul serio anche per le fiction. Per la prossima stagione grandi titoli e grandi nomi per le fiction Mediaset sui cui si torna a puntare. Vedremo: Luce dei Miei Occhi, Giustizia per Tutti, Una Famiglia Perbene.

Al giovedì la novità Star in The Star affidato ad Ilary Blasi. Un format tutto nuovo che al momento non entusiasma moltissimo ma come sempre, aspettiamo prima di giudicare. Al venerdì per tutta la stagione eventi speciali: in autunno ci saranno due serate D’Iva con la Zanicchi un omaggio alla cantante; e poi ancora tre serate speciali di Zelig a cui parteciperanno i veterani come Aldo Govanni e Giacomo, Ale e Franz e nuove leve; conducono gli storici Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. Si era parlato anche degli speciali dedicati a Claudio Baglioni, saltati in questa stagione, potrebbero andare in onda nel 2021.

Quando non ci saranno gli eventi invece, ci sarà la seconda puntata settimanale del Grande Fratello VIP. Il sabato sera invece, come è ovvio che sia, sarà ancora una volta la serata di Tu si que vales. Vedremo se ci sarà Belen visto che quasi certamente nelle prossime settimane si inizieranno le registrazioni ma la Rodriguez sta per diventare mamma bis e potrebbe quindi prendersi una pausa.

Queste le proposte di Canale 5 per la prima serata a partire dal mese di settembre 2021.