Lele Mora si schiera contro il Grande Fratello Vip: “E’ per morti di fame”

Il 13 settembre inizierà la nuova edizione del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini. Cresce l’attesa per il ritorno dei vipponi nella casa più spiata d’Italia. C’è però chi proprio non riesce a digerire il reality show di Canale 5. Per altro il cast ha fatto discutere, qualcuno a rifiutato (vedi Sandra Milo e Raz Degan che vinse L’isola dei famosi). Su Nuovo Tv c’è un’altra personalità che si è schierata contro il GF Vip e si tratta di Lele Mora. L’agente, al settimanale di Riccardo Signoretti, ha rivelato di non volerci mandare i suoi artisti ma non solo.

Lele Mora contro il Grande Fratello Vip: lui non ci manda i suoi artisti e spiega il perché

“Quello è uno show per morti di fame e di fama” sono queste le parole che Lele Mora ha riservato per Nuovo Tv e proprio per questo l’agente non manderebbe i suoi artisti all’interno della casa. Ma a rifiutare l’invito a trascorrere qualche mese ripreso 24 ore su 24 ci sarebbe anche una cantante molto famosa e a rivelarlo è stato lo stesso Mora svelando alcuni particolari. “C’è una cantante molto importante cui è stato chiesto di partecipare e io le ho detto: “Sei una donna di grande spessore, non hai niente da dire nella Casa, cerca di essere la rockstar di sempre e il successo arriverà” ha così confidato l’agente al giornale diretto da Signoretti. L’uomo sostiene che le grandi star non dovrebbero partecipare a questo reality ma chissà chi era quella famosa artista che era stata contattata e che poi avrebbe rifiutato visto che nel cast non ci saranno rockstar.

Grande Fratello Vip, tutto pronto per la nuova edizione su Canale 5 con Alfonso Signorini

Nonostante il pensiero di Lele Mora, chiaramente il programma si farà lo stesso e tanti telespettatori lo aspettano. Si partirà il 13 settembre e manca ormai pochissimo. Poco più di una settimana e scopriremo finalmente come è stata arredata quest’anno la casa e soprattutto tutti i concorrenti ufficiali che la abiteranno. Senz’altro le loro storie ci incuriosiranno. I personaggi ci terranno compagnia, ci faranno ridere, emozionare e forse pure arrabbiare.