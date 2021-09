Miriana Trevisan al Grande Fratello VIP 6? L’indiscrezione

Anche Miriana Trevisan al Grande Fratello VIP 6? Lo rivela in anteprima Davide Maggio che ieri ha sganciato la bomba annunciando la presenza dell’ex valletta de La ruota de La fortuna, nel reality di Canale 5. E non è la prima volta che Miriana, a dire il vero, entra in casa. Il pubblico l’aveva molto apprezzata qualche tempo fa, quando entrò per incontrare il suo ex marito Pago che all’epoca era ancora alle prese con la tormentata storia con Serena Enardu. Miriana e Pago con la loro bella amicizia, post matrimonio, avevano dato un grande esempio ed è per questo che il pubblico l’ha molto amata. Farà altrettanto adesso che la Trevisan entrerà nella casa del GF VIP 6? Miriana Trevisan, 48 anni, arriverà al Gf Vip dopo l’esperienza come concorrente dell’Isola dei Famosi vissuta nel 2007. Per lei quindi un altro reality per cercare di raccontarsi e chissà, magari anche di tornare sulla cresta dell’onda. L’ultima volta nella casa fu nel gennaio del 2020, la ricordiamo tutti bellissima e molto emozionata, incoraggiare il suo ex Pago. E poi l’abbiamo vista più volte anche nei vari programmi televisivi dove ha sostenuto il suo ex . Pago e Miriana, lo ricordiamo, hanno un figlio, Nicola, legatissimo ai suoi genitori.

Anche Miriana Trevisan al GF VIP 6?

Per il momento non c’è nessuna notizia ufficiale ma va detto che la Trevisan, dopo l’anticipazione data da Davide Maggio non ha smentito la sua partecipazione al reality di Canale 5, ormai in partenza. Probabilmente nelle prossime ore sarà ufficializzato anche il resto del cast. Vi terremo aggiornati con le ultime news i merito. Per il momento, le uniche due concorrenti ufficiali sono Sophie Codegoni e Katia Ricciarelli. Dovrebbero poi esserci anche Soleil Sorge e Raffaella Fico. E sempre Davide Maggio aveva parlato anche della partecipazione di Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, le discendenti della dinastia di Hailé Selassié, l’ultimo imperatore di Etiopia. Ci saranno? Vedremo.