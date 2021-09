Amici 21 anticipazioni prima puntata, si forma la classe: c’è anche il figlio di Gigi d’Alessio

E’ stata registrata oggi, 15 settembre 2021, la prima puntata della ventunesima edizione di Amici. Gli anni passano per il programma di Canale 5 ma il talent resta uno dei gioielli della rete e una delle creature più longeve della squadra di Maria de Filippi. Grandissima curiosità sui social per le anticipazioni della prima puntata, che sarà trasmessa eccezionalmente domenica 19 settembre ( anche la seconda puntata andrà in onda la domenica, per poi tornare in teoria al sabato). Nella prima puntata di Amici 21 si è formata ovviamente la classe. Sono stati presentati gli allievi che sono arrivati alla fase finale, e i professori hanno scelto chi poteva entrare e chi no. Il meccanismo è lo stesso dello scorso anno per cui ogni professore ha scelto i suoi allievi. Tra le novità, come ampiamente annunciato ( anche se smentito dal diretto interessato), l’arrivo di Raimondo Todaro nel banco di danza al posto di Lorella Cuccarini che farà parte della categoria canto.

Siete curiosi di scoprire chi entrerà nella classe di Amici 21? Alcuni degli allievi sono già conosciuti, ed è per questo che è stato facile ricordare i nomi. Le anticipazioni rivelano che tra i concorrenti di questa edizione del talent ci sarà anche Luca d’Alessio, nome d’arte LDA, che ha un cognome importante. E’ infatti il figlio di Gigi d’Alessio.

Amici 21 anticipazioni: si forma la classe, molti alunni sono già noti

Come detto in precedenza, nella scuola ci sarà Luca d’Alessio, un rapper. Il figlio di Gigi è un allievo della Cuccarini. Il Vicolo delle news rivela altri dettagli sulla classe. Ci saranno: Alex per il canto e diventa allievo di Rudi, Carola per il ballo e diventa allieva della Celentano, Serena per il ballo e diventa allieva di Raimondo, Inder e Cristian cantanti per la Pettinelli. Albert allievo di Rudi, Mirko e Mattia sono due latinisti che si contendono un banco per Raimondo e scopriremo solo la settimana prossima chi di loro entrerà. Mirko allievo della Celentano. Nicole allieva di Rudi. Sui social impazzano le polemiche visto che tra i ragazzi ci sono alcuni cantanti che sono molto noti come Liner e Roshelle. Una polemica parecchio inutile visto che anche in passato nella scuola sono arrivati allievi come Gaia e Irama, giusto per fare due nomi…

Vi ricordiamo che la prima puntata di Amici 21 andrà in onda domenica 19 settembre 2021 alle 14. E a seguire andrà in onda la seconda puntata settimanale di Verissimo.