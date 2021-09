Amici 21 anticipazioni: carrellata di ospiti VIP per la puntata domenicale

Si fa sul serio, si fa molto sul serio e possiamo dire che nella prima puntata di Amici 21, che andrà in onda domenica 19 settembre 2021, ci saranno un sacco di ospiti vip. Alcuni, davvero amici di Maria, altri personaggi di spicco che a quanto pare, stando alle anticipazioni diffuse tra social e siti web, si accomoderanno tra i banchi della classe, in attesa dell’assegnazione delle maglie. Trapelano dalle anticipazioni della puntata che è stata registrata oggi, alcuni nomi di vip che faranno parte di questa puntata. Tra gli altri vedremo: Gerry Scotti, Raoul Bova, Roberto Baggio, Eleonora Abbagnato, Linus, Nino Frassica e Martin Castrogiovanni. Dovrebbe esserci anche Alessio Sakara ( a questo punto strano che non ci fossero anche Teo Mammuccari, Sabrina Ferilli e Belen). Il vicolo delle News fa anche il nome di Filippo Magnini, un campione di nuoto quindi. Rientrano nella categoria ospiti anche Aka7ven, Giulia Stabile e il ballerino Alessandro. Giulia farà parte del corpo di ballo di Amici 21.

Amici 21 si fa sul serio: la prima puntata con tantissimi ospiti

Sono tanti i nomi dei vip che faranno parte di questa prima puntata anche se non sappiamo di preciso che cosa faranno. Staranno seduti al banco fino a quando al loro posto non andranno i ragazzi sembrerebbe. E forse faranno anche un in bocca al lupo ai nuovi allievi dando qualche consiglio per il nuovo percorso intrapreso. Per quanto riguarda invece il capitolo ospiti musicali, tra i protagonisti della puntata ci sarà Tommaso Paradiso.

Tra i grandi assenti invece Sangiovanni. Maria de Filippi ha spiegato che il cantante avrà modo di essere ospite nelle prossime puntate di Amici 21. Non aveva infatti possibilità di essere a Roma oggi per la registrazione.

Vi ricordiamo che la prima puntata di Amici ( e anche la seconda) andranno in onda alla domenica per poi tornare al sabato a meno che gli ascolti non convincano Mediaset a sperimentare una domenica pomeriggio diversa e chissà magari, visto che la concorrenza del sabato pomeriggio è meno forte, spostare Scene da un matrimonio in quel giorno della settimana. Vedremo!