Tale e Quale Show 2021 rinasce con Malgioglio ma vincitore prima puntata non è eletto dai giudici: ecco chi è

È ripartito tutto il palinsesto autunnale di Rai Uno e, con esso, sono ripresi anche i programmi tv di prima serata. Capofila è Tale e Quale Show 2021 con il padrone di casa di sempre Carlo Conti ed una giuria allargata: assieme ai confermati Loretta Goggi e Giorgio Panariello, al bancone abbiamo trovato Cristiano Malgioglio ed un imitatore – Claudio Lauretta – che solo per questa settimana ha imitato Vittorio Sgarbi ricoprendo comunque il ruolo di giudice vero e proprio.

La scelta di inserire Cristiano Malgioglio si è dimostrata in da subito molto interessante: dopo anni di giudizi buoni quasi di default, Cristiano Malgioglio col suo modo di fare fra il serio e il faceto è riuscito ad assestare dei pareri negativi senza abbassare il tenore del divertimento e dello spettacolo. Anzi, la presenza di un “cattivone” in giuria non ha fatto altro che creare un buon equilibrio fra lodi e critiche.

Tale e Quale Show 2021 il vincitore della prima puntata

La prima puntata è stata un debutto un po’ per tutti. Oltre a Malgioglio e al giudice imitatore, anche gli undici concorrenti di Tale e Quale Show 2021 sono scesi in pista con la loro prima esibizione in assoluto: Alba Parietti è stata Loredana Bertè; Stefania Orlando ha fatto Lady Gaga; Francesca Alotta si è cimentata in Emma Marrone; Federica Nargi ha provato a cantanre Elettra Lamborghini; Simone Montedoro ha imitato Francesco De Gregori; Biagio Izzo è stato Caterina Valente (la cantante di “Bongo Cha Cha Cha”); Ciro Priello ha provato a fare Stash dei The Kolors; Pierpaolo Pretelli ha cantato Ricky Martin; i Gemelli di Guidonia hanno interpretato il trio Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti; Dennis Fantina ha imitato Eros Ramazzotti e Deborah Johnson è stata una stupenda Donna Summer.

La classifica finale dei giudici vedeva al primo posto Deborah Johnson, seguita da Gemelli di Guidonia e Francesca Alotta. Ma, l’assegnazione dei punti social e dei 5 punti a nome dei singoli concorrenti, ha rivoluzionato la classifica finale.

Al primo posto, infatti, abbiamo poi trovato i Gemelli di Guidonia con 67 punti. Calata di una posizione la povera Deborah Johnson che – nonostante l’ottima performance – è scesa a 59 punti a pari merito con Francesca Alotta. A seguire Dennis Fantina con 53 punti e Stefania Orlando con 49 punti. A metà classifica Pierpaolo Pretelli con 48 punti.

Fanalini di coda: Simone Montedoro con 31 punti, Biagio Izzo con 29 punti e ultimissima Alba Parietti con 27 punti. Ma la gara è solo all’inizio…