Tale e Quale Show 2021: tutte le esibizioni della prima puntata

Questa sera, venerdì 17 settembre, tornerà in onda in prima serata su Rai 1 l’amatissimo Tale e quale show. Come sempre alla conduzione ci sarà Carlo Conti e questa si prospetta una nuova spumeggiante edizione a partire dal ricco cast. Che cosa vedremo nella prima puntata di Tale e quale show 2021? Non mancano le anticipazioni, anche perchè il conduttore, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta qualche giorno fa, ha parlato di tutte le novità di questa edizione ma non solo…Sicuramente il programma tv si è ritrovato un po’ al centro delle polemiche vista la messa in onda quasi in contemporanea del nuovo show di Canale 5 Star in the star. Il programma con Ilary Blasi è stato criticato per essere troppo simile allo storico Tale e quale (e Il cantante mascherato). Forse proprio per questo Tale e quale show potrebbe sorprenderci ancora di più quest’anno? Di certo può dormire sonni tranquilli, visti i pessimi ascolti portati a casa dal programma di Canale 5, che non ha neppure superato i 2 milioni di spettatori.

Ma torniamo alla prima puntata di Tale e quale show 2021… Scopriamo subito quali esibizioni vedremo in questa prima puntata.

Tale e quale show prima puntata: ecco chi interpreteranno i concorrenti al debutto della nuova edizione

Del cast di Tale e quale show vi avevamo già parlato ma in questo articolo vi sveleremo chi interpreteranno i nuovi concorrenti in questa prima puntata. Partiamo con Francesca Alotta che dovrà imitare Emma Marrone. Alba Parietti sarà Loredana Berté, l’attore Biagio Izzo si esibirà con il tormentone Bongo Cha Cha. Simone Montedoro si esibirà interpretando il grande Francesco De Gregori. Ciro Petrillo dei The Jackel sarà invece Stash Fiordispino, il leader dei The Kolors. Stefania Orlando torna in Rai mascherandosi da Lady Gaga mentre l’ex collega gieffino della conduttrice Pierpaolo Pretelli sarà Ricky Martin. E sulla vittoria di Pierpaolo, ve lo diciamo, puntano già in tanti. Deborah Johnson sarà Donna Summer, Dennis Fantina interpreterà Eros Ramazzotti. Tantissima curiosità per la performance che faranno i Gemelli di Guidonia che dovranno interpretare Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro con la loro Mille.

Tale e quale show, tutto pronto per la prima puntata: cos’altro vedremo in questa nuova edizione di Carlo Conti

Come sempre ci sarà una giuria ad avere in mano diversi poteri. Al bancone dei giudici ci saranno come sempre Giorgio Panariello e Loretta Goggi. Quest’ultima attesissima dopo quanto accaduto negli ultimi giorni sui social network. La new entry in giuria sarà invece Cristiano Malgioglio. Ogni settimana poi arriverà un giudice inedito, un imitatore che si aggiungerà come quarto membro, e per questa prima puntata ci sarà Vittorio Sgarbi. Una puntata da non perdere quindi, quella che ci aspetta oggi su Rai 1. L’appuntamento è per questa sera alle 21,20 con tutta la squadra di Tale e quale show!